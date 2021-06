in

Les utilisateurs bêta pourront visionner des vidéos ou des images qui ne peuvent être vues qu’une seule fois.

WhatsApp introduit la fonctionnalité View Once pour sa version bêta pour Android. Comme annoncé précédemment, la plate-forme déploie la fonctionnalité pour les médias partagés entre les chats. La fonctionnalité est similaire au fonctionnement de la fonctionnalité multimédia expirée d’Instagram. Une fois qu’une photo ou une vidéo est envoyée et lorsque le récepteur l’ouvre et quitte le chat, le média disparaîtra. WhatsApp a actuellement développé cette fonctionnalité pour les utilisateurs d’Android.

Le développement a été repéré par le tracker de fonctionnalités WhatsApp, WABetaInfo, qui a déclaré que la société apportait la fonctionnalité View Once Media pour la version bêta de WhatsApp pour Android 2.21.14.3. Les utilisateurs bêta pourront voir des vidéos ou des images qui ne peuvent être vues qu’une seule fois. Les utilisateurs d’iOS devraient bientôt obtenir la fonctionnalité. La fonctionnalité fonctionne également pour les GIF. Les utilisateurs n’auront qu’à sélectionner des images/vidéos dans leur galerie. Pour ceux qui ne peuvent pas voir la vue une fois présentée, n’ont peut-être pas encore reçu la fonctionnalité.

Pour être sûr, si l’appareil de l’utilisateur dispose de la nouvelle fonctionnalité, il pourra voir un petit bouton de vue unique à côté de l’endroit où le message est prévisualisé. Les vues multiples peuvent ne pas être autorisées et l’utilisateur qui a envoyé le message pourra vérifier l’état du message s’il a été remis, vu ou ouvert.

Il est à noter que le destinataire pourrait être en mesure de prendre une capture d’écran du média et qu’il n’y a pas encore de disposition pour détecter la capture d’écran. En outre, la fonctionnalité peut également fonctionner en groupe et ne se limite pas aux discussions personnelles. Tout le monde dans le groupe ne pourra voir le média envoyé qu’une seule fois, avant qu’il n’expire. De plus, les contacts bloqués s’ils sont présents dans une discussion de groupe pourront également voir les médias une fois.

