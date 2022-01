La fonction audio sans perte d’AirPods Pro 2 a peut-être fuité

La première rumeur AirPods Pro 2 de l’année est déjà là d’un initié de confiance familier avec les plans d’Apple. L’analyste bien connu Ming-Chi Kuo a révélé la fenêtre de date de sortie potentielle du prochain portable Apple et quelques nouvelles fonctionnalités mentionnées qui n’étaient pas disponibles sur les modèles précédents. Et l’une de ces deux nouvelles fonctionnalités supposées des AirPods Pro 2 est assez excitante : la prise en charge de l’audio sans perte dans une paire d’écouteurs sans fil. C’est quelque chose qui n’est pas disponible sur les modèles d’AirPod actuels, y compris les AirPods Pro de première génération.

Les soi-disant AirPods Pro 2 sont apparus dans toutes sortes de rumeurs tout au long de 2021, aux côtés des AirPods 3. Apple a bien sûr lancé les AirPods 3 l’année dernière. Mais des rumeurs disaient que le nouveau modèle Pro ne sortirait pas avant 2022.

La fuite la plus récente de la date de sortie des AirPods Pro 2 est survenue à la mi-décembre. Une fuite a déclaré qu’Apple prévoyait de lancer les AirPods Pro 2 au troisième trimestre de 2022. L’iPhone 13 d’Apple sera lancé au troisième trimestre de 2022, cette estimation est donc logique.

Ming-Chi Kuo a corroboré cette estimation dans sa nouvelle note de recherche aux investisseurs, qui a été vue par .. C’est dans la même note que l’analyste a mentionné la prise en charge audio sans perte des AirPods Pro 2:

Nous nous attendons à ce qu’Apple lance les AirPods Pro 2 au 4T22 avec de nouveaux arguments de vente, notamment une nouvelle conception de facteur de forme, la prise en charge du format Apple Lossless (ALAC) et un boîtier de charge pouvant émettre un son à suivre par les utilisateurs. Nous sommes optimistes quant à la demande d’AirPods Pro 2 et estimons que les expéditions atteindront 18 à 20 millions d’unités en 2022.

Les fuites d’AirPods Pro 2 d’octobre nous ont donné le prétendu design du boîtier AirPods Pro 2 ci-dessous. À l’époque, nous avons entendu que le boîtier comportera des haut-parleurs en bas pour lui permettre de jouer les sons Find My. Kuo semble corroborer ces fuites.

Une image divulguée montre la prétendue conception du boîtier AirPods Pro 2. Source de l’image : MacRumors

Pourquoi la prise en charge de l’audio sans perte est si excitante

L’année dernière, la plupart des rumeurs sur les AirPods Pro 2 ont taquiné un nouveau design avec des rapports disant que les écouteurs pourraient ne pas comporter de tige. De même, les rapports indiquent que les AirPods Pro 2 incluront une sorte de fonctionnalités de suivi de la santé.

Mais la prise en charge de l’audio sans perte est une nouvelle et passionnante revendication des AirPods Pro 2. C’est parce que c’est quelque chose qui n’est possible sur aucun des écouteurs ou casques sans fil d’Apple, qu’il s’agisse d’AirPod ou de Beats.

Apple Music prend déjà en charge l’audio sans perte, ce qui améliore l’expérience d’écoute. Il s’agit d’une compression de fichier qui préserve toutes les données d’origine du fichier audio, d’où la désignation « sans perte ». Mais les fichiers audio sans perte peuvent être assez volumineux. Cela signifie que vous avez besoin de plus de stockage sur les appareils Apple qui prennent en charge la norme. Ou, si vous diffusez votre musique Apple, les fichiers musicaux sans perte consommeront plus de données.

Ce besoin d’augmenter la bande passante est un problème pour les écouteurs sans fil comme les AirPods Pro 2. Bluetooth doit gérer le transfert de données, et c’est un problème que le vice-président de l’acoustique d’Apple, Gary Geaves, a souligné il y a quelques jours dans une interview What Hi-Fi. .

Geaves a souligné les limites de Bluetooth en matière de transfert de données. « Il est juste de dire que nous aimerions plus de bande passante, et… je vais m’arrêter là. Nous aimerions plus de bande passante », a-t-il déclaré.

Apple a-t-il trouvé comment augmenter la bande passante du transfert de données Bluetooth afin qu’il puisse apporter une prise en charge sans perte aux AirPods Pro 2 ? Ou Apple envisage-t-il d’utiliser une nouvelle norme sans fil ? Nous devrons attendre pour le savoir. Mais il y a une doublure argentée dans tout cela. Apple doit développer une technologie sans fil rapide capable de gérer plus de bande passante pour deux autres types d’appareils, l’iPhone sans port et les lunettes VR/AR Apple que nous continuons de suivre. Peut-être que la même technologie peut fournir un son sans perte à tous les futurs appareils AirPod et Beats.