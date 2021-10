La fonction de caméra la plus époustouflante de l’iPhone 13 Pro présentée dans une nouvelle vidéo

L’équipe d’Apple Experiments a publié une nouvelle vidéo. Cette fois, l’équipe met l’Apple iPhone 13 Pro à l’épreuve, notamment en utilisant le mode cinématique pour capturer des scènes spatiales sympas.

Jeudi, Apple a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. dans la vidéo, l’équipe présente plusieurs clichés créés avec l’iPhone 13 Pro et des effets pratiques. La vidéo se concentre fortement sur les fonctionnalités de l’appareil photo que l’iPhone 13 Pro apporte à la table. Ces fonctionnalités incluent sa capture plus efficace en basse lumière et son mode cinématique. À travers les différents plans, l’équipe tente de recréer la magie des films en utilisant uniquement l’iPhone et plusieurs effets pratiques.

Le mode cinématique de l’iPhone 13 Pro met la magie du cinéma entre vos mains

L’iPhone 13 Pro possède actuellement l’un des meilleurs appareils photo du monde des smartphones, comme indiqué dans notre test. Non seulement il prend des photos fantastiques, mais il est également doté d’autres fonctionnalités qui aident à renforcer les revendications d’Apple. La principale de ces nouvelles fonctionnalités est son mode cinématique. La fonctionnalité fonctionne comme un focus rack intégré pour l’iPhone. Avec le mode cinématique, vous pouvez facilement ajouter de la profondeur de champ aux vidéos. Les montages peuvent être effectués à la volée pendant le tournage ou dans les montages par la suite.

Dans la vidéo, l’équipe Experiments mélange le mode cinématique et le nouveau mode de faible luminosité amélioré de l’iPhone 13 Pro pour créer d’excellents clichés. Il n’y a pas non plus de génération d’ordinateurs ici. Au lieu de cela, l’équipe a créé tous ses effets en utilisant des méthodes et des matériaux pratiques. Les nuages ​​utilisés dans un tir sont fabriqués à partir de rembourrage d’oreiller. L’équipe explique également comment elle a créé des flux d’étoiles hyper-drive en utilisant des chutes d’eau et des lumières colorées. C’est un excellent rappel de tout ce que vous pouvez faire avec des effets pratiques et un excellent appareil photo.

Offrir un excellent appareil photo

Source de l’image de la caméra iPhone 13 Pro: Christian de Looper pour .

L’appareil photo est devenu la pierre angulaire de la qualité des smartphones ces dernières années. Les appareils photo sont devenus si importants, en fait, que de nombreux fabricants concentrent une grande partie de leur présentation sur eux.

L’iPhone 13 Pro et les autres appareils de la gamme iPhone 13 offrent tous une tonne de fonctionnalités exceptionnelles pour offrir des vidéos et des photos fantastiques. Des ajouts plus importants comme le mode cinématique pourraient ne pas ajouter beaucoup à l’enregistrement vidéo pour les utilisateurs quotidiens. Pour le cinéaste en herbe, cependant, cela pourrait être un rêve devenu réalité. En plaçant un appareil photo aussi puissant directement dans le téléphone, Apple a donné aux créateurs une nouvelle façon de créer sans avoir à dépenser des centaines de milliers de dollars en appareils photo et équipements coûteux.

Vous pouvez voir plus d’expériences des dernières caméras de téléphone d’Apple sur YouTube.