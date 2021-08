La fonction de CV TikTok suggère un avenir de candidature à un premier emploi en vidéo

La fonction de CV TikTok pourrait être la première étape des demandes d’emploi vidéo remplaçant les CV conventionnels, suggère un président d’entreprise qui est un fan de l’approche.

À l’heure actuelle, la plupart des entreprises demandent un curriculum vitae traditionnel « papier » (bien qu’au format PDF) qui décrit vos réalisations et vos antécédents professionnels, ainsi qu’une lettre de motivation expliquant pourquoi vous seriez un bon candidat pour un poste particulier proposé.

Mais tout cela pourrait changer si une tendance lancée par TikTok se généralise. Le CV TikTok permet aux utilisateurs de publier une courte vidéo dans laquelle ils expliquent pourquoi ils feraient une excellente embauche, puis de présenter ces vidéos à de grandes entreprises partenaires.

Un président d’entreprise soupçonne que LinkedIn sera le premier à copier cette fonctionnalité, et que cela la verra se généraliser. Rapports du CNET.

Lorsque TikTok a lancé sa fonction de CV le mois dernier, beaucoup ont été surpris. Pourquoi une plate-forme réputée pour ses vidéos rapides et souvent originales permettrait-elle désormais aux gens de télécharger des CV vidéo pour être vus par de grandes entreprises comme Target ou la NBA ?

Eh bien, il s’avère que les CV vidéo, ainsi que les médias sociaux, pourraient jouer un rôle de plus en plus important pour aider les gens à décrocher un emploi. […] Les CV vidéo sont présentés par l’application de vidéo sociale comme un moyen pour les candidats de « présenter de manière créative et authentique leurs compétences et leurs expériences », et des applications comme TikTok et Instagram offrent des plateformes intrigantes pour partager et créer ce type de contenu.

« L’avantage pour les candidats, c’est que c’est le moment de montrer votre créativité », a déclaré Nicole Penn, présidente de l’agence de marketing EGC Group. « L’avantage pour les employeurs est que vous avez accès à un natif numérique, ce que souhaitent tant d’employeurs » […]

“Nous prévoyons d’abord que LinkedIn aura une fonction de CV vidéo”, a-t-elle déclaré. “Ensuite, nous voyons qu’Instagram est déjà utilisé pour le recrutement, ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’ils aient une fonctionnalité similaire. Et bien sûr, Facebook, faisant partie d’Instagram, fera de même.