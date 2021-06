La fonction de détection des chutes de l’Apple Watch a permis de sauver la vie d’un homme

in

L’une des fonctionnalités de santé les plus innovantes qu’Apple a ajoutées à l’Apple Watch ces dernières années est la “détection des chutes”. Apple a initialement introduit la fonctionnalité sur l’Apple Watch Series 4 en 2018. Comme son nom l’indique, la fonctionnalité est conçue pour appeler automatiquement le 911 lorsqu’elle détecte une chute brutale. Un appel sera déclenché lorsque le porteur restera immobile pendant 45 secondes.

Depuis ses débuts, nous avons vu plusieurs histoires impliquant la fonctionnalité utilisée pour sauver des vies. L’histoire la plus récente nous vient de Summerfield, en Caroline du Nord, et a récemment été mise en lumière par Fox8 News.

Meilleure offre du jour OMG… les boucles d’oreilles en diamant à 60 $ dont les acheteurs Amazon raffolent sont enfin de retour en stock ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comment fonctionne la détection de chute Apple Watch

En guise de rappel rapide, une Apple Watch avec détection de chute activée s’appuie sur un accéléromètre et un gyroscope pour détecter lorsqu’un utilisateur subit une chute brutale. Ensuite, l’Apple Watch sonnera une alarme et affichera une alerte avec deux options. Les utilisateurs peuvent choisir de contacter le 911 ou un service d’urgence équivalent, ou rejeter complètement l’alerte en appuyant sur la couronne numérique ou en appuyant sur « Je vais bien. »

Si, toutefois, un porteur d’Apple Watch reste immobile pendant plus de 45 secondes, l’appareil appellera automatiquement le 911. De plus, la fonction de détection de chute de l’Apple Watch enverra un message aux personnes que vous avez désignées comme contacts d’urgence. Avec un message, l’Apple Watch enverra également vos informations de localisation à vos contacts d’urgence.

Comment la détection de chute Apple Watch a sauvé la vie de Mike Yager

Plus tôt ce mois-ci, Mike Yager, 78 ans, s’est évanoui dans son allée et a subi une chute brutale. Après être resté immobile pendant 45 secondes, son Apple Watch a alerté le 911 qu’il y avait une urgence. Lorsque le service d’incendie de Summerfield est arrivé sur les lieux, Yager a été quelque peu surpris.

Yager a demandé au personnel de secours comment ils savaient se présenter et ils ont dit avoir reçu un message.

“Le service d’incendie de Summerfield m’a montré sa bûche et il a dit, si je me souviens bien, un homme, peut-être inconscient”, a déclaré la femme de Yager. « Ensuite, il a donné l’emplacement, puis il a été signalé par Apple Watch. Chaque fois qu’il me le montrait, j’étais sans voix. Je ne savais pas quoi dire.

La chute de Yager s’est produite alors qu’il était seul. Il pense notamment que la fonction de détection des chutes de l’Apple Watch a aidé à lui sauver la vie. Yager n’est bien sûr pas sorti indemne et a subi une fracture du nez et des coupures à la suite de sa chute.

La détection des chutes a sauvé de nombreuses vies

Bien qu’il existe de nombreuses histoires similaires à celle ci-dessus, une histoire particulièrement remarquable concernait la fonction de détection de chute sauvant la vie d’un randonneur qui est tombé d’une falaise et s’est fracturé plusieurs os. Vous vous souviendrez peut-être également que la fonction de détection de chute de l’Apple Watch a permis de sauver la vie d’un Norvégien de 68 ans après qu’il se soit effondré dans sa salle de bain et qu’il soit devenu inconscient.

Comment activer la détection de chute Apple Watch

La configuration de la détection de chute sur l’Apple Watch est simple. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Paramètres sur votre Apple Watch et d’accéder à SOS. Ensuite, sélectionnez Fall Detection et activez-le. Notez qu’Apple active automatiquement la fonctionnalité pour toute personne de plus de 55 ans.

Meilleure offre du jour OMG… les boucles d’oreilles en diamant à 60 $ dont les acheteurs Amazon raffolent sont enfin de retour en stock ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission