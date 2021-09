La fonction de réinitialisation automatique des autorisations de Google arrive sur les anciens téléphones Android

in

Google a annoncé le 17 septembre qu’il apportera la fonction de réinitialisation automatique des autorisations à des milliards d’appareils supplémentaires au cours des prochains mois. La fonctionnalité, qui a été introduite avec Android 11 l’année dernière, repose automatiquement les autorisations d’exécution d’une application si elle n’a pas été utilisée depuis longtemps. Jusqu’à présent, il était limité aux meilleurs téléphones Android exécutant la dernière version du système d’exploitation mobile de Google.

La fonctionnalité élimine non seulement le besoin pour les utilisateurs de suivre les autorisations qu’ils ont précédemment accordées aux applications, mais garantit également que les applications inutilisées ne continuent pas à accéder à leurs données. Une fois que la fonctionnalité a réinitialisé les autorisations pour une application, vous devrez accorder à nouveau les autorisations de l’application la prochaine fois que vous l’utiliserez.

Google indique que la fonction de réinitialisation automatique des autorisations commencera à être déployée sur les appareils exécutant une version comprise entre Android 6.0 et Android 10 en décembre 2021. Le déploiement devrait atteindre tous les appareils Android éligibles avec les services Google Play d’ici la fin du premier trimestre 2022. .

Bien que la fonctionnalité soit activée par défaut pour toutes les applications ciblant Android 11 ou supérieur, les utilisateurs devront activer manuellement la réinitialisation automatique des autorisations pour les applications qui ciblent les anciennes versions d’Android (niveaux d’API 23 à 29).

Certaines applications et autorisations sont automatiquement exemptées de révocation. Il s’agit notamment des applications d’administrateur de périphérique actives utilisées par les entreprises et des autorisations fixées par la politique de l’entreprise. Les développeurs peuvent également demander aux utilisateurs d’empêcher la fonctionnalité de réinitialiser les autorisations d’exécution pour leurs applications. Les utilisateurs peuvent le faire en appuyant sur Autorisations dans l’écran des paramètres d’autorisations de l’application et en désactivant l’option Supprimer les autorisations si l’application n’est pas utilisée.

