La fonction de transparence du suivi des applications d’Apple n’est pas un bouton de confidentialité instantané

Un rapport du Financial Times rappelle ce que les paramètres de transparence du suivi des applications d’Apple font et ne font pas pour protéger votre vie privée (via Ars Technica). Bien que demander aux applications de ne pas vous suivre les empêche de collecter et de vendre des données liées à votre identité publicitaire personnelle, cela n’empêche pas du tout les développeurs de collecter des informations sur vous.

La fonctionnalité, introduite dans iOS 14.5, est destinée à empêcher les créateurs d’applications de suivre ce que vous faites et de vendre ces informations aux annonceurs. Des entreprises comme Facebook ont ​​crié au scandale lors de son introduction, affirmant que cela nuirait à leur capacité à diffuser des publicités ciblées et personnalisées et, par conséquent, aux entreprises qui s’appuyaient sur ces publicités.

Les entreprises se sont tournées vers des données agrégées et anonymisées, qui proviennent toujours de particuliers

Selon le Financial Times, cependant, les développeurs ont interprété les règles d’Apple comme signifiant qu’ils sont autorisés à cibler des publicités sur des cohortes ou des groupes dans lesquels les gens sont placés sans avoir besoin de se voir attribuer des identifiants uniques. Le rapport indique que des développeurs comme Snap, Inc. ont continué à collecter des données, y compris auprès de ceux qui leur ont demandé de ne pas les suivre, avec la justification que tout ce qui pourrait être lié à un utilisateur individuel serait anonymisé et regroupé.

C’est un concept similaire à FLoC, le plan de Google pour un Internet post-cookie tiers, où les individus se voient attribuer des étiquettes décrivant le type de choses qu’ils pourraient acheter au lieu d’être suivis individuellement. Les annonces peuvent toujours être ciblées, sans que les annonceurs aient à suivre tout ce que tout le monde fait.

Certains développeurs ont toutefois admis qu’ils essayaient également de faire des prédictions sur ce que les utilisateurs font après avoir vu des publicités en fonction des informations qu’ils reçoivent des sociétés de publicité. Le Financial Times indique également que certaines données personnalisées, telles que l’adresse IP, l’emplacement et la taille de l’écran, parviennent toujours aux annonceurs, afin de garantir que les publicités s’adaptent correctement et s’affichent dans la bonne langue.

Selon le rapport, Facebook et de nombreuses autres sociétés prévoient de vendre des publicités en utilisant des données agrégées ou anonymisées. Alors que Facebook a en partie blâmé les politiques d’Apple pour avoir manqué ses objectifs de revenus au dernier trimestre, on estime que les publicités affectées par les règles ne représentaient que 5% de ses revenus publicitaires annuels. En d’autres termes, les autorisations de suivi des publicités d’Apple n’allaient jamais détruire l’activité publicitaire de Facebook.

Rien de tout cela ne veut dire qu’il n’y a aucun avantage en matière de confidentialité à appuyer sur le bouton « Demander à l’application de ne pas suivre » – une enquête précédente du Financial Times a révélé que Snap, Inc, Facebook, Twitter et YouTube ont perdu 10 milliards de dollars combinés après la mise en œuvre de la fonctionnalité. , il y avait donc manifestement un marché pour les publicités généré par ces données. Mais il est bon de se rappeler que même Apple, une entreprise qui se targue de « défendre » ses utilisateurs, ne peut pas empêcher les entreprises de collecter vos données avec un seul commutateur.