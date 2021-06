La fonction Dossiers de santé d’Apple sur iPhone est désormais prise en charge par Mayo Clinic

La clinique Mayo a annoncé aujourd’hui qu’elle prend désormais en charge la fonction Dossiers de santé d’Apple. Cela signifie que les patients de la Mayo Clinic disposant d’un compte Patient Online Services peuvent désormais utiliser les dossiers de santé pour accéder aux données de santé directement depuis leur iPhone.

L’utilisation des dossiers de santé dans l’application Apple Health sur iPhone permet aux utilisateurs de rassembler leurs données de santé auprès de différents fournisseurs et institutions en un seul endroit. Il permet également aux utilisateurs de voir leurs dossiers de santé aux côtés des données collectées par d’autres applications tierces et à partir de l’Apple Watch.

La Mayo Clinic a fait cette annonce dans un communiqué de presse.

« Il existe plus de moyens que jamais pour les patients de s’impliquer activement dans leurs soins de santé, et les applications pour smartphones peuvent être utiles pour accéder aux dossiers et suivre la condition physique et l’alimentation quotidiennes », déclare Steve Ommen, MD, directeur médical des produits d’expérience pour le Mayo Clinic’s Center. pour la santé numérique. « Nous voulons que les patients intéressés par ces applications puissent les utiliser en toute sécurité et améliorer leurs soins de santé à la Mayo Clinic. »