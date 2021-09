La fonction ML Super Resolution de Pixelmator s’améliore encore et s’exécute plus rapidement sur le nouvel iPad mini

Pixelmator a annoncé que sa fonction ML Super Resolution venait d’être mise à jour pour tirer parti d’un algorithme raffiné ainsi que de la nouvelle puce A15 Bionic.

Pixelmator, si vous ne le savez pas, est une application primée disponible pour iPad et Mac qui peut vous aider à éditer facilement des photos. L’une de ses meilleures fonctionnalités est l’apprentissage automatique, qui peut améliorer la résolution d’une photo, la rendre plus belle et même effacer les détails de la photo comme s’ils n’avaient jamais été là.

Il y a environ un an, l’équipe derrière Pixelmator a annoncé la fonction ML Super Resolution, qui peut améliorer la résolution d’une image et la rendre plus nette. Maintenant, dans un article de blog, l’équipe derrière l’application a déclaré avoir amélioré ML Super Resolution.

« Nos modèles d’apprentissage automatique vivent pratiquement leur propre vie. (…) En ce qui concerne les modèles de ML, nous pouvons inclure des améliorations partout à la fois. Et c’est ce qui vient de se passer avec ML Super Resolution – l’algorithme a été affiné pour mieux fonctionner avec les illustrations et les graphiques, en particulier ceux qui incluent des zones semi-transparentes – et ces modifications sont disponibles dans Pixelmator Pro et Pixelmator Photo à partir de leurs mises à jour les plus récentes . Notre algorithme ML Super Resolution est assez unique car il prend en charge les images transparentes, ce qui ajoute un niveau supplémentaire de complexité à l’algorithme. Dans les images avec transparence, les bords mis à l’échelle n’étaient pas aussi nets que nous le souhaiterions. Nous avons donc fait quelques ajustements et avons quelques améliorations assez importantes dont nous sommes très fiers !

De plus, le nouvel iPad mini tire encore plus parti de l’apprentissage automatique intégré à l’application Pixelmator. Avec la puce A15 Bionic dotée d’un processeur neuronal à 16 cœurs, en plus d’être 40 % plus rapide que la génération précédente, un test rapide réalisé par Pixelmator a montré que l’iPad mini met 0,41 s pour convertir une image de 0,3 mégapixels, ce qui est plus rapide que le iMac Pro 2017 et MacBook Air M1 2020.

Vous pouvez en savoir plus sur ce test rapide ici. Pixelmator Pro est disponible sur l’App Store ici en exclusivité sur iPad. L’application Mac est vendue séparément ici.

