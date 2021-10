La fonction “Play Something” de Netflix choisit ce qu’il faut regarder

TL;DR

La nouvelle fonctionnalité Netflix “Play Something” supprime toute prise de décision pour ce que vous devriez regarder. Netflix vous proposera des films ou des séries qui pourraient vous intéresser d’une simple pression sur un bouton. Il récupère les données des vidéos que vous avez regardées ainsi que les éléments de votre liste. Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Netflix. Il fonctionne également sur les appareils mobiles Android.

Mise à jour, 4 octobre 2021 (12 h 27 HE) : La fonctionnalité Netflix « Play Something » auparavant en disponibilité limitée est désormais déployée dans le monde entier pour les appareils mobiles Android. Les utilisateurs de téléphones et de tablettes Android peuvent simplement appuyer sur le bouton Play Something et Netflix choisira des médias pour vous.

Malheureusement, les systèmes iOS ne sont pas encore compatibles. Netflix apportera la fonctionnalité Play Something à d’autres plateformes à une date ultérieure.

Article original, 28 avril 2021 (15 h 59 HE) : Nous sommes tous passés par là : la journée a été longue et vous avez juste envie de vous blottir sur le canapé avec une glace et de regarder un film. Mais alors vous faites face à un problème : que devez-vous regarder ? Il y a tellement de choix ! Vous êtes censé vous détendre et, au lieu de cela, vous êtes stressé et commencez à pleurer de manière incontrôlable dans votre Chunky Monkey.

Comme son nom l’indique, le bouton Play Something fait exactement cela : joue quelque chose. Tout d’abord, Netflix vous proposera un film ou une série que vous n’avez pas regardé mais qu’il pense que vous apprécierez. Cependant, si cela ne vous suffit pas, vous pouvez cliquer sur le bouton « Play Something Else » et il récupérera quelque chose dans l’une de ces catégories :

Une toute nouvelle série ou un tout nouveau film Une série ou un film que vous regardez déjà Une série ou un film sur votre liste Une série ou un film inachevé que vous voudrez peut-être revoir

Vous pouvez simplement écraser le bouton Netflix Play Something encore et encore jusqu’à ce que vous atterrissiez enfin sur un épisode de Community que vous avez déjà vu 672 fois. Soirée sauvée !

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez trouver le bouton sous le nom de votre profil ou à gauche de l’écran dans la section menu. Il apparaîtra également sur la dixième ligne de votre page d’accueil.