La fonction pratique de filtrage d’appels de Google arrive sur de plus en plus de marchés

Google a discrètement révélé que les capacités de filtrage d’appels arriveraient dans sept autres pays. Cela permettra aux propriétaires de Pixel sur ces marchés de détecter les appelants indésirables.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Pixel est la fonctionnalité d’écran d’appel, qui utilise Google Assistant et la transcription pour détecter les spams et autres appelants indésirables. La fonctionnalité n’était disponible qu’au Canada, au Japon et aux États-Unis, mais elle arrive maintenant sur une multitude de nouveaux marchés.

Google a discrètement annoncé l’extension la semaine dernière (h/t : 9to5Google), confirmant que la fonctionnalité d’écran d’appel s’étend désormais aux propriétaires de Pixel en Australie, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Il convient de noter que cette extension s’applique uniquement à la fonctionnalité de filtrage d’appels manuel plutôt qu’à la version automatique. Cela signifie que vous devrez appuyer sur le bouton « appel à l’écran » lorsque votre téléphone sonne.

Le filtrage automatique, en revanche, se déclenche sans intervention de l’utilisateur lorsqu’un numéro de téléphone ne figurant pas dans votre liste de contacts vous appelle. Quoi qu’il en soit, Google Assistant demandera à l’appelant qui il est et pourquoi il appelle, en fournissant une transcription pour votre commodité.

Nous sommes heureux de voir néanmoins l’une des meilleures fonctionnalités de la famille Pixel arriver sur plus de marchés. Et nous espérons voir davantage de fonctionnalités liées aux appels, telles que Hold for Me et Direct My Call, également étendues à davantage de régions.

L’extension de l’écran d’appel intervient également alors que la gamme Pixel 6 est en vente cette semaine sur divers marchés. Vous pouvez consulter notre avis sur le Pixel 6 Pro sur le lien précédent.