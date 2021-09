La fonction réelle du bouton de recirculation d’air de votre voiture vous fera l’utiliser plus souvent | Moteur

in

C’est l’un de ces boutons que nous utilisons moins que nous ne le devrions, car il a une fonction spécifique. Mais beaucoup de gens l’ignorent.

Les véhicules modernes ont des dizaines de boutons différents, chacun avec une fonction sophistiquée. Comme nous le faisons avec l’ordinateur ou le mobile, au final nous n’utilisons qu’une partie minimale au quotidien, et nous oublions les autres. Est-ce que ce qui se passe avec le bouton de recyclage d’air.

C’est un bouton avec la silhouette d’un véhicule, et une flèche rotative à l’intérieur. Le nom lui-même nous dit déjà à quoi il sert, mais n’explique pas comment il le fait, ni sa fonction réelle.

Notre collègue Carlos Ferrer-Bonsoms explique dans Business Insider sa réelle utilité, et quand vous la connaîtrez à fond, vous commencerez sûrement à l’utiliser plus souvent. Bien que ce ne soit pas un bouton pour en abuser, comme nous allons le voir.

Les bouton de recyclage d’air, comme son nom l’indique, sert à déplacer l’air à l’intérieur du véhicule. Mais il est important de savoir comment cela fonctionne.

Tellement de climatisation de voiture pour rafraîchir l’environnement, comme le chauffage pour le réchauffer, ils fonctionnent prendre l’air de l’extérieur, qui refroidissent ou chauffent selon la fonction que vous utilisez. Cela fait entre la poussière et les odeurs de l’extérieur à l’intérieur de la voiture.

En même temps, que l’air extérieur sera très froid en hiver et très chaud en été, donc le système de chauffage ou de climatisation ils mettront plus de temps à remplir leur fonction, car ils auront besoin de plus de temps pour chauffer ou refroidir l’air extérieur, respectivement.

Les bouton de recyclage d’airEn plus de déplacer l’air intérieur, il effectue une autre action importante : fermer la prise d’air extérieur.

Par conséquent, lors de son utilisation nous empêchons la poussière d’entrer s’il y a du vent ou si nous roulons sur un chemin de terre, ou mauvaises odeurs.

De plus, en empêchant l’entrée d’air extérieur, la climatisation ou le chauffage n’ont à traiter que l’air intérieur, donc prendre moins de temps et consommer moins.

Bref, si vous voulez éviter l’entrée de poussière et de mauvaises odeurs, et accélérer votre travail lors de l’utilisation du chauffage ou de la climatisation, c’est pratique appuyez sur le bouton de recyclage d’air avant de le faire.

Mais il faut être prudent et ne pas en abuser. Si vous l’utilisez plusieurs fois de suite, cela peut créer de la condensation sur les vitres de la voiture, provoquer de la somnolence et même réduire la concentration et les reflets du conducteur.

Connaissez-vous sa pleine fonction et ses possibilités ?