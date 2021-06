La fonction rumeur du Galaxy Z Fold 3 pourrait provoquer une énorme mise à niveau pour le Galaxy S22 – .

Samsung dévoilera ses prochains téléphones phares dans quelques mois, selon des fuites récentes. Le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy S21 FE seront soi-disant présentés lors d’une conférence de presse Unpacked en août. En règle générale, cela aurait été lorsque Samsung aurait annoncé un nouveau Galaxy Note, mais Samsung ne prévoit pas de sortir le Galaxy Note 21 cette année. Les fans de la série Note pourraient être déçus, mais le Fold 3 devrait offrir tout ce que le Note 21 aurait offert et plus encore.

Le nouveau combiné pliable sera encore plus cher que le Note 21 le plus cher que Samsung aurait lancé cette année. Le nouveau Fold aura un grand écran et un support S Pen, tout comme le Note. Les rumeurs disent que le Fold 3 offrira une durabilité améliorée et que le matériel sera à égalité avec les autres produits phares d’Android. Mais le nouveau Samsung pliable introduirait apparemment quelques nouvelles fonctionnalités qui pourraient ouvrir la voie à un déploiement plus large sur d’autres appareils Galaxy. L’un d’eux est le GPU RDNA 2 qui, a confirmé AMD, arrivera bientôt sur un combiné Samsung haut de gamme. L’autre pourrait être la technologie de caméra sous-écran que nous attendons depuis des années sur les produits phares de Samsung.

Samsung a été l’une des premières entreprises à lancer des téléphones avec des écrans Infinity-O il y a quelques années, qui est le nom commercial des écrans avec un trou dans l’écran pour la caméra selfie. Depuis lors, tous les fabricants d’appareils Android ont adopté le design. En conséquence, chaque téléphone Android se ressemble. Le placement de la caméra perforée peut différer, mais c’est à peu près tout.

La mise à niveau de l’affichage de nouvelle génération est en préparation depuis des années. Nous avons vu des concepts de smartphones présentant des conceptions tout écran avec des caméras sous-écran il y a quelques années d’Oppo et Xiaomi. L’année dernière, ZTE a lancé le premier téléphone commercial avec un affichage parfait. Mais la technologie est problématique, car la couche d’écran OLED qui se trouve au-dessus de l’appareil photo peut avoir un impact sur la qualité des photos et des vidéos selfie.

Samsung a discrètement confirmé qu’il avait perfectionné sa propre technologie Under Panel Camera (UPC) début janvier lorsqu’il a révélé que ses écrans OLED pour ordinateurs portables étaient compatibles avec UPC. Ensuite, Samsung a annoncé la technologie UPC lors de la SID Display Week à la mi-mai – voici comment elle l’a décrite à l’époque :

Caméra sous le panneau : une caméra frontale pour les appareils mobiles qui est logée sous le panneau d’affichage pour obtenir une véritable expérience en plein écran sans encoches gênantes.

Samsung a toujours utilisé une image d’écran d’ordinateur portable pour faire une démonstration de la fonctionnalité plutôt que de l’afficher sur un téléphone.

La transmittance UPC de Fold3 atteint plus de 40 %, ce qui est bien plus élevé que toutes les autres solutions UPC de marque que vous ayez jamais vues. – Univers de glace (@UniverseIce) 4 juin 2021

Cela nous amène au dernier tweet Fold 3 d’Ice Universe. Le célèbre leaker Samsung a déclaré sur Twitter que la transmittance UPC du Fold 3 dépassait 40%, ce qui est apparemment un record dans l’industrie. Il y a quelques mois, Xiaomi a annoncé qu’il lancerait des téléphones avec des caméras sous-écran après avoir fait des progrès significatifs avec la technologie.

Nous avons appris il y a quelques années que des algorithmes pourraient être nécessaires pour améliorer les photos prises avec un appareil photo UPC. Ou, mieux dit, pour compenser les problèmes optiques qui pourraient survenir. La lumière doit traverser une section d’écran qui est éteinte en mode photo et atteindre le capteur.

La seconde moitié de l’année est celle où la caméra sous écran fait officiellement ses débuts, y compris au moins Samsung (pliable), Xiaomi (MIX4), OPPO (pliable), vivo et ZTE (version grandement améliorée) – Univers de glace (@UniverseIce) 19 avril 2021

On ne sait pas d’où Ice a obtenu ses informations, et il n’a pas révélé de détails supplémentaires sur les autres solutions UPC qu’il aurait pu voir. Il y a quelques mois, il a déclaré que plusieurs fournisseurs de smartphones auront des conceptions UPC dans les magasins cette année. Mais si la nouvelle fuite est précise et que le Fold 3 sera effectivement livré avec une expérience de caméra selfie UPC plus que décente, alors la fonctionnalité pourrait bientôt être intégrée aux produits phares de Samsung comme le Galaxy S22 de l’année prochaine.

Tester la fonction UPC avec une production limitée comme le Fold 3 aurait également du sens pour Samsung, car il pourrait adapter la fabrication des écrans UPC pour améliorer les rendements au cours du processus. Outre le Galaxy S22 et les futurs produits phares de Samsung, les combinés haut de gamme des principaux concurrents de Samsung pourraient également utiliser des écrans UPC. Samsung est le principal fournisseur d’écrans OLED pour iPhone. Le Pixel de Google utilise également les écrans OLED de Samsung Display.

Tout cela n’est que spéculation à ce stade, car rien n’indique que Samsung soit prêt à apporter sa technologie UPC au Fold 3, au Galaxy S22 ou à tout autre produit phare de Samsung.

