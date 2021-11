La fonction Snapchat Map offre désormais des souvenirs et une expérience d’exploration repensée

Lors du Snap Partner Summit au début de cette année, Snapchat a annoncé Layers, un ensemble de fonctionnalités à venir pour offrir une expérience personnalisée liée à l’onglet Snap Maps. Désormais, deux de ces fonctionnalités sont déployées pour les utilisateurs de Snapchat : les souvenirs et une nouvelle expérience Explore.

Selon Snapchat, la nouvelle fonctionnalité Layers marque l’évolution de la carte d’un produit à une plate-forme. Pour commencer, voici les principales caractéristiques :

Souvenirs – Snapchat ajoute les souvenirs des Snapchatters sur leur Snap Map, permettant aux utilisateurs de revisiter leurs moments préférés, liés aux endroits où ils se sont produits.

Explorer – Avec Explore, Snapchat introduit une fenêtre d’affichage repensée sur Snap Map qui s’appuie sur sa signature Heat Map. Explore permet à la communauté de découvrir plus facilement d’autres endroits grâce à des photos et des vidéos soumises publiquement par des Snapchatters du monde entier.

Snapchat note que Layer n’affichera que les propres souvenirs des utilisateurs, ce qui signifie que les autres personnes ne peuvent pas voir les souvenirs de leurs amis sur la carte Snap.

Avec un nouveau menu Calques dans le coin supérieur droit de Snap Map, les Snapchatters peuvent basculer entre les calques pour personnaliser le paysage, de sorte qu’ils voient toujours exactement ce qu’ils recherchent, qu’ils soient d’humeur à regarder en arrière ou simplement à regarder. environ. Et, avec les partenaires Layers de Ticketmaster et The Infatuation à venir, nous sommes ravis de continuer à offrir des expériences nouvelles et innovantes pour Snapchatters sur Snap Map.