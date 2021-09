La fonction Spotify Blend vous permet de créer des listes de lecture dynamiques avec des amis

Les services de streaming musical nous ont donné accès à des millions de chansons et d’albums partout où nous allons. Ils ont également éliminé certaines des meilleures parties de la construction et du maintien d’une collection de musique. Il y a peu d’incitation à acheter des albums lorsque tout est sur Spotify ou Apple Music, et les albums qui ne sont pas souvent négligés. Mais l’une des victimes les plus tragiques de l’ère du streaming doit être la mixtape. Vous êtes à peu près aussi susceptible de graver une cassette ou un CD pour quelqu’un en 2021 que de composer un téléphone à cadran. C’est pourquoi les nouvelles listes de lecture Blend de Spotify m’ont tellement excité.

Spotify a lancé pour la première fois un test bêta pour les listes de lecture Blend en juin. Comme son nom l’indique, les listes de lecture Blend permettent à deux utilisateurs de Spotify de fusionner leurs goûts afin de créer une liste de lecture partagée dont ils peuvent tous les deux profiter. Maintenant que la fonctionnalité est disponible pour le public, elle comprend quelques modifications majeures. Les listes de lecture Blend ont désormais une nouvelle pochette afin que vous puissiez facilement les différencier toutes. Blend a également des scores de correspondance de goût qui vous montrent comment vos préférences d’écoute de musique se comparent à celles de vos amis. Enfin, il existe des histoires de données partageables uniques à chaque liste de lecture qui peuvent être partagées sur les canaux sociaux.

Les listes de lecture Blend de Spotify sont maintenant disponibles

La chose la plus excitante à propos des listes de lecture Blend est qu’elles sont mises à jour tous les jours. En fonction de ce que vous écoutez, vos listes de lecture Blend s’adapteront, offrant à vos amis une source infinie de nouvelles musiques à découvrir. C’est une mixtape dynamique que vous créez constamment pour vos amis simplement en diffusant de la musique.

Voici ce que la designer associée de Spotify, Rosie Maharjan, avait à dire à propos de la nouvelle fonctionnalité :

Le truc avec Spotify, c’est que vous n’avez pas besoin de créer cette image parfaite de vous-même comme vous le feriez sur d’autres plateformes sociales. C’est un espace pour être vous-même, pour écouter la musique que vous aimez et obtenir des recommandations organisées. Blend capture donc cette authenticité dans une liste de lecture automatique et personnalisée, puis la montre à une autre personne. Ce n’est pas ce que vous pensez que cette personne va aimer, ou organiser quelque chose pour les autres, c’est partager sans effort une partie de vous-même à travers la musique. Et c’est un espace vraiment intime, mais aussi un moyen sympa de découvrir de la nouvelle musique de quelqu’un en qui vous avez confiance tout en revivant des souvenirs de la musique que vous avez partagée.

Pour moi, c’est une fonctionnalité parfaite pour un service de streaming en ligne. Ceux qui veulent utiliser Blend pourraient en tirer beaucoup. Ceux qui ne peuvent pas l’ignorer complètement. Quoi qu’il en soit, j’ai hâte de le tester.