La fonction Verizon Number Share permet aux clients d’appeler depuis un haut-parleur Alexa

Verizon a annoncé une nouvelle fonctionnalité complémentaire pour les clients Verizon Wireless qui permet de passer et de recevoir des appels avec un appareil Alexa. Pour 5 $ par mois, les clients peuvent demander à Alexa d’appeler des personnes ou des numéros de téléphone et de prendre les appels entrants. Les clients qui s’inscrivent auront également trois mois gratuits pour essayer le service. Une fois inscrits, les clients peuvent associer leur numéro à l’aide de l’application Alexa.

Une fois inscrit, vous pouvez utiliser votre appareil Alexa pour passer un appel en demandant à Alexa d’appeler quelqu’un à partir de vos contacts ou d’un numéro de téléphone spécifique. Vous pourrez utiliser n’importe quel appareil compatible Alexa tel que Amazon Echo ou Amazon Echo Show.

Les appels mains libres depuis la maison permettent de rester connecté plus facilement même lorsque vous êtes loin de votre téléphone ou même s’il est éteint. L’autre partie n’a rien à faire non plus, car votre appel proviendra toujours de votre numéro Verizon sur l’identification de l’appelant.

Les appels d’urgence sont également entièrement pris en charge avec la possibilité de demander à Alexa d’appeler le 911 ou d’appeler l’un de vos contacts d’urgence. Vous saisirez vos informations de localisation lorsque vous définirez Partage de numéros – Domicile pour les services d’urgence. C’est une fonctionnalité intéressante s’il y a une urgence à la maison et que vous ne pouvez pas accéder à votre téléphone.

Avec les routines Alexa, vous pouvez arrêter les appels entrants sur votre appareil Alexa lorsque vous n’êtes pas à la maison. Si vous avez acheté un téléphone Android auprès de Verizon, vous pourrez même transférer un appel Alexa sur votre téléphone sans interruption.

Si vous êtes prêt à vous inscrire, vous aurez besoin d’un excellent haut-parleur intelligent compatible Alexa et d’un numéro de téléphone Verizon pour commencer.

