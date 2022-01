La fonction WhatsApp pourrait bientôt vous permettre de lire des messages vocaux en arrière-plan ; Vérifier les détails

WhatsApp essaie d’améliorer l’expérience de la messagerie vocale depuis un certain temps maintenant pour faire de l’envoi de notes vocales une pratique plus courante

Les utilisateurs de WhatsApp pourront bientôt lire des messages vocaux en arrière-plan tout en faisant défiler et en répondant aux messages d’autres contacts. La société soutenue par Meta teste une fonctionnalité grâce à laquelle les utilisateurs d’Android seront autorisés à écouter des messages vocaux même lorsqu’ils passent d’un chat à un autre. À partir de maintenant, il faut être dans un certain chat pour écouter complètement la note vocale. Le message s’arrête lorsque l’utilisateur quitte le chat.

Le suivi bêta de WhatsApp WABetaInfo rapporte qu'il existe des références à l'avenir des messages vocaux mondiaux dans la version bêta 2.22.3.1 de WhatsApp pour Android.

WABetainfo a également partagé une capture d’écran pour suggérer la fonctionnalité lorsqu’une interface de lecteur audio apparaît en haut de la liste de discussion que l’on peut mettre en pause, reprendre ou rejeter. Il y a aussi une barre de progression pour montrer le mouvement de l’audio.

La fonctionnalité permet aux utilisateurs d’écouter les messages vocaux lorsqu’ils passent aux écrans de discussion par défaut. Les utilisateurs d’iOS bénéficieront probablement de la même fonctionnalité d’ici octobre, rapporte WABetainfo. WhatsApp, cependant, n’a pas encore partagé de détails sur la fonctionnalité ou sa date de révélation.

Le mois dernier, dans le cadre de son système d’amélioration des messages vocaux, a déployé une fonction d’aperçu des messages vocaux où les utilisateurs peuvent une fois prévisualiser la note vocale qu’ils ont enregistrée avant de l’envoyer.

