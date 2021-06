La fonction WhatsApp qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire et que personne n’utilise habituellement | La technologie

Les messages qui s’autodétruisent sont un renforcement pour la sécurité de nombreux utilisateurs sur WhatsApp, ainsi que Signal et Telegram, bien qu’avec des nuances.

Les messages que nous envoyons par des applications telles que WhatsApp ou Signal sont protégés par un système de cryptage de bout en bout qui crypte le message à partir du moment où il quitte le téléphone de l’expéditeur jusqu’à ce qu’il atteigne le mobile du destinataire. Cependant, il existe d’autres situations dans lesquelles quelqu’un peut violer notre vie privée.

Envoyer un message programmé pour s’effacer au bout de quelques jours ou heures peut sembler une extravagance typique de l’inspecteur Gadget ou de James Bond, mais en réalité, cette fonction répond à une réalité très dure. Les personnes qui sont soumises à une sorte d’abus ou de contrôle par leur environnement et ceux qui consultent leurs mobiles.

Par exemple, la violence sexiste présente dans de nombreux couples conduit généralement à la maîtrise des réseaux sociaux et des appareils de la personne harcelée. Sous prétexte de jalousie ou de manque de confiance, les couples exigent de voir les téléphones et les messages de l’autre personne, ils veulent savoir à qui ils parlent à tout moment et tout message peut les mettre en colère. Ce comportement comme un crime contre la vie privée dans le Code pénal.

WhatsApp a de nombreuses fonctions, mais il manque quelques options intéressantes que l’on trouve dans d’autres applications de messagerie. Ce sont certains que vous pouvez copier.

Dans ces cas et dans d’autres, envoyer un message que nous ne voulons pas que quiconque voie peut être compliqué, mais il existe des fonctions qui le rendent de plus en plus facile. Les messages qui s’autodétruisent cherchent à faciliter cette intimité supplémentaire, les empêcher d’être enregistrés dans une application ou un appareil afin que personne ne puisse les trouver.

Dans WhatsApp, les activer est simple, dans la conversation que vous souhaitez masquer, avant d’envoyer le message, en cliquant sur le nom de la conversation et au-dessus de l’option Cryptage, ils apparaissent comme des messages temporaires.

Une fois activés, tous les nouveaux messages que nous envoyons dans le chat disparaîtront au bout de sept jours, mais pas ceux de l’autre personne, il est important que vous activiez également la fonction pour supprimer toute la conversation. Signal, au contraire, il permet régler la durée pendant laquelle ils restent visibles les messages : une minute ou des jours. Pendant ce temps à Les télégrammes sont les discussions secrètes qui fonctionnent de manière similaire.

Faiblesses de la fonction

Bien que ce soit une mesure importante que la plupart des applications installent dans leurs codes, elles ne sont pas infaillibles. Par exemple, dans WhatsApp, il est clair que des messages ont été programmés qui disparaissent avec un signe bleu. Si quelqu’un essaie de nous espionner, la lecture de notre mobile saura que nous lui avons caché quelque chose.

Cette fonction, nous devons également l’appliquer avec des personnes de confiance, nous devons garder à l’esprit que l’autre personne a la possibilité de prendre des captures d’écran des messages. Si vous ne faites pas confiance à ce contact, ne lui dites pas quelque chose que vous ne voulez pas que les autres sachent.

Il est également déconseillé de conserver les téléchargements automatiques (Paramètres WhatsApp> Stockage et données) car toute photo qu’ils nous envoient sera enregistrée dans les fichiers mobiles. Ou si un application de sauvegarde dans le cloudSi le message n’a pas été supprimé auparavant, il sera enregistré dans cette copie et pourra être consulté par n’importe qui.

La réalité est que ces fonctions peuvent aider, mais elles doivent corriger les détails afin que la confidentialité soit aussi complète que possible. Si vous vivez dans une situation où vous devez utiliser ces messages temporaires parce que quelqu’un dans votre environnement vous contrôle ou vous harcèle, demandez de l’aide aux autorités.Ces lignes téléphoniques aident les femmes ou les enfants maltraités et ne laissent aucune trace sur la facture de téléphone.