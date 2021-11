La fonctionnalité bêta de WhatsApp pourrait vous aider à supprimer votre passé embarrassant

WhatsApp travaille sur l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité qui étendra ses capacités de suppression de messages et pourrait s’avérer utile pour les utilisateurs de l’application.

Une nouvelle version bêta a été repérée par WABetaInfo qui détaille la possibilité de supprimer des messages pour tout le monde dans le fil après une heure spécifique. Actuellement, ce délai est d’un peu plus d’une heure, mais WhatsApp pourrait l’étendre encore plus.

On ne sait pas exactement combien de temps la fonctionnalité « supprimer pour tout le monde » prolongera sa limite de temps, mais les gens de WABetaInfo ont réussi à faire apparaître l’invite sur un message envoyé il y a plus de deux mois.

Source : WABetaInfo

Il est très possible que WhatsApp ait complètement supprimé le délai, ou qu’il soit simplement plus long que prévu. Pourtant, la fonctionnalité devrait être pratique pour ceux qui tombent sur des messages embarrassants pour leur passé dont ils préféreraient que tout le monde ne se souvienne pas.

Cela dit, il y a quelques inconnues. En plus de ne pas savoir exactement quelle est la nouvelle limite de temps, il est très possible que WhatsApp supprime cette extension avant la sortie de la version bêta.

De plus, WABetaInfo ne semble pas savoir s’il fonctionnera ou non sur les messages envoyés avant le déploiement de la nouvelle fonctionnalité ou s’il sera exclusif à ceux envoyés après l’implémentation de la fonctionnalité.

Si la fonctionnalité est déployée, elle viendra d’abord aux bêta-testeurs avant d’arriver probablement en tant que mise à jour stable pour iOS et les meilleurs téléphones Android.

