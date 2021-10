La fonctionnalité cachée de l’Apple Watch Series 7 taquine la nouvelle technologie futuriste de l’iPhone

Les précommandes de l’Apple Watch Series 7 ont été ouvertes vendredi dernier, et de nombreuses versions se sont vendues en quelques minutes. Les acheteurs chanceux recevront leurs nouvelles montres demain lorsque Apple commencera à vendre la série 7 dans les magasins de détail du monde entier. Le début des précommandes signifie également que les premières critiques de l’Apple Watch Series 7 sont enfin disponibles, vous pouvez donc vous faire une idée de ce que les nouveaux wearables ont à offrir. Grâce à ces critiques, nous savons que la série 7 propose une mise à niveau secrète qu’Apple n’a jamais abordée sur scène. Le port de diagnostic caché n’est plus là, un mouvement qui pourrait nous donner un aperçu du travail d’Apple sur le mythique iPhone sans port du futur.

Le port manquant de l’Apple Watch Series 7

Selon MacRumors, les documents déposés par Apple auprès de la FCC ont indiqué le mois dernier que l’Apple Watch Series 7 comportera un nouveau module à 60,5 GHz prenant en charge les transferts de données sans fil. Apple n’a jamais reconnu la nouvelle option de connectivité lors de l’événement d’annonce du mois dernier. Les examinateurs ont maintenant découvert que le port de diagnostic Apple Watch traditionnel est en effet absent de la série 7.

Pour trouver le port sur n’importe quelle autre Apple Watch, vous devez retirer le bracelet. Vous le verrez immédiatement. C’est le port qu’Apple utilise pour diagnostiquer les problèmes avec l’appareil. Le port prend également en charge la charge rapide de la batterie, ce qui a incité une entreprise à développer un bracelet de montre avec une batterie intégrée. C’était en 2015, mais Apple a ensuite bloqué la capacité de charge du port.

Le connecteur n’a jamais été censé servir de port de charge, et Apple l’a définitivement supprimé de la série 7.

L’Apple Watch Series 7 sera lancée le 15 octobre 2021. Source de l’image : Apple

L’iPhone sans port

L’iPhone sans port continue d’apparaître dans les rumeurs et les fuites. Il a été révélé pour la première fois par l’initié d’Apple, Ming-Chi Kuo, un analyste bien connu. C’est un iPhone qui n’a aucun connecteur ; le téléphone de rêve pour certains. Un appareil sans ports résiste encore mieux aux accidents impliquant des liquides que les modèles actuels. Mais avant qu’Apple ne puisse supprimer le port Lightning de l’iPhone, il doit développer un moyen fiable de rendre toutes les fonctionnalités du port sans fil.

L’objectif principal de Lightning est la charge filaire. Et Apple a développé la charge MagSafe pour remplacer potentiellement la charge filaire. Vous pouvez également utiliser le port pour les écouteurs filaires. Apple fabrique divers écouteurs et casques sans fil sous ses marques AirPods et Beats. Enfin, le port Lightning transfère les données et il est essentiel pour les sauvegardes locales de l’iPhone. C’est là que la magie cachée de l’Apple Watch Series 7 pourrait entrer en jeu.

Un choix évident pour remplacer le transfert de données filaire est le transfert de données sans fil. Apple dispose déjà d’AirDrop, qui permet aux utilisateurs d’envoyer des données sans fil entre iPhone, iPad et Mac. Effectuer des sauvegardes locales via des connexions sans fil peut être plus délicat. C’est là qu’Apple pourrait avoir besoin d’une autre technologie de transfert de données sans fil beaucoup plus rapide.

Le module sans fil 60,5 GHz à l’intérieur de l’Apple Watch Series 7 peut prendre en charge les vitesses de transfert de données dont Apple a besoin pour l’iPhone sans port. Ce n’est que spéculation. Mais la suppression du port de diagnostic de la nouvelle montre donne à Apple la possibilité de tester potentiellement la technologie sans fil. Apple peut s’assurer que la nouvelle technologie répond à ses besoins avant de la voir à l’intérieur d’un iPhone sans port.

Les utilisateurs réguliers d’Apple Watch Series 7 ne pourront pas profiter du module sans fil. La documentation de la FCC indique que le module ne fonctionne que lorsque le portable se trouve sur une station d’accueil magnétique propriétaire dotée de son propre module 60,5 GHz.