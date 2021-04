La fonctionnalité Clé de voiture d’Apple devrait ajouter la prise en charge de l’U1 Ultra Wideband cette année

À la WWDC l’année dernière, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité de clé de voiture dans le cadre d’iOS 13.6. Cette fonctionnalité permet aux conducteurs de remplacer leurs clés de voiture physiques par leur iPhone. Une mise à jour de la spécification Digital Key Release à venir plus tard cette année ajoutera la prise en charge de la connectivité Ultra Wideband et Bluetooth Low Energy…

La nouvelle mise à jour a été annoncée aujourd’hui par le Car Connectivity Consortium, dont Apple est membre. La spécification Digital Key 3.0 sera mise à la disposition d’Apple et d’autres membres du consortium d’ici le milieu de cette année.

Pour Apple, cela signifie qu’il sera en mesure de mettre à niveau la fonction Clé de voiture avec la prise en charge de la puce Ultra Wideband U1 qui se trouve dans des appareils tels que l’iPhone 11 et l’iPhone 12. Le Car Connectivity Consortium vante que cela permettra aux appareils de fonctionner en toute sécurité. et des mesures de distance précises pour déverrouiller la voiture de l’utilisateur.

Digital Key Release 3.0 aborde la sécurité et la convivialité en authentifiant la clé numérique entre un véhicule et l’appareil mobile via Bluetooth Low Energy, puis en établissant une session de télémétrie sécurisée avec UWB, qui permet au véhicule d’effectuer une mesure de distance sécurisée et précise pour localiser l’appareil mobile .

Les appareils mobiles créent et stockent les clés numériques dans des éléments sécurisés qui offrent le plus haut niveau de protection contre les attaques matérielles ou logicielles. L’échange UWB génère également des paramètres cryptographiques critiques dans les éléments sécurisés pour assurer la plus grande sécurité lors de la localisation de l’appareil sur le véhicule et autoriser ainsi l’utilisateur à accéder au véhicule et à le conduire.

Plus de détails restent flous, il s’agit d’une mise à jour notable de la technologie et elle met à profit la puce U1 d’Apple. Le CCC souligne également que cette «nouvelle spécification permettra aux consommateurs d’utiliser leur appareil mobile comme une clé numérique en mode mains libres». BMW avait précédemment annoncé son intention d’intégrer le support Ultra Wideband dans sa plate-forme Digital Key Plus à partir de l’Europe plus tard cette année.

En attendant la sortie complète de la spécification Digital Key 3.0 et les mises à jour ultérieures d’Apple pour Car Key, vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de la version actuelle de Car Key dans notre guide détaillé ici.

