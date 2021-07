in

Les téléphones Pixel de Google ont commencé à recevoir une nouvelle fonctionnalité de bien-être numérique appelée « Attention » plus tôt cette année. Selon les développeurs XDA, la fonctionnalité a maintenant commencé à toucher un certain nombre de téléphones Android non-Pixel, y compris le OnePlus Nord N200 et le ASUS ZenFone 8.

Cependant, il ne semble pas que Heads Up soit encore disponible sur les meilleurs téléphones Android de tous les principaux OEM. Ce qui n’est pas clair non plus, c’est exactement quand la fonctionnalité a commencé à s’étendre aux téléphones non-Pixel.

Pour vérifier si la fonctionnalité est disponible sur votre téléphone Android, téléchargez et installez la dernière version de l’application Digital Wellbeing de Google à partir du Play Store. La fonctionnalité se trouve dans la section Réduire les interruptions dans les paramètres Bien-être numérique. Étant donné que Samsung utilise sa propre version de Digital Wellbeing, la fonctionnalité ne sera pas disponible sur les téléphones Galaxy.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Si vous trouvez la fonctionnalité dans les paramètres de bien-être numérique, appuyez sur l’option « Attention » pour commencer la configuration. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la bascule pour obtenir des rappels pour arrêter d’utiliser votre téléphone pendant que vous marchez. Après avoir activé l’avertissement, vous pouvez vous attendre à recevoir des notifications telles que « Surveillez vos pas », « Recherchez », « Rester vigilant » et « Avancez ». Comme le montrent les captures d’écran ci-dessous, la fonctionnalité nécessite des autorisations de localisation et d’activité physique pour fonctionner correctement. Cependant, la fonctionnalité peut toujours vous envoyer des rappels en reconnaissant votre activité physique, même si vous refusez l’autorisation de localisation.

Il est important de noter que la fonction Heads Up ne peut que vous rappeler de faire attention pendant que vous marchez. Vous devez toujours être prudent, car « Attention ne remplace pas l’attention. » La fonctionnalité a été repérée pour la première fois lors d’un démontage de la version bêta de Digital Wellbeing v1.0.342229637 par XDA Developers en novembre de l’année dernière.