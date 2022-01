La fonctionnalité de clé de voiture numérique astucieuse de Google arrive sur de plus en plus de téléphones Android

Que souhaitez-vous savoir

Google apporte sa fonctionnalité de « clé de voiture numérique » à davantage de téléphones et de véhicules Android. Google rend également Android Auto plus utile avec de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de projeter certaines applications sur l’écran de la voiture. Il sera également bientôt possible de vérifier l’état et de verrouiller ou déverrouiller votre voiture depuis votre domicile à l’aide d’appareils compatibles avec Google Assistant.

En plus d’annoncer de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience multi-appareils pour les utilisateurs d’Android et Chrome OS, Google a également détaillé plusieurs nouvelles fonctionnalités et services qui contribueront bientôt à améliorer encore l’expérience de conduite dans chaque voiture.

Google facilite l’utilisation de votre téléphone Android comme clé de voiture. Le Pixel de Google et les meilleurs téléphones Android de Samsung permettent déjà aux utilisateurs de verrouiller, déverrouiller et démarrer des voitures BMW compatibles. Dans les prochains mois, Google prévoit de permettre d’utiliser votre téléphone comme clé de voiture sans même avoir à le sortir.

La fonctionnalité sera limitée aux téléphones dotés de la technologie Ultra Wideband (UWB). De plus, vous pourrez partager en toute sécurité et à distance votre clé de voiture avec vos amis et votre famille. Google dit qu’il travaille à amener sa fonction de clés de voiture numériques à plus de téléphones et de véhicules Android plus tard cette année.

Android Auto de Google est actuellement disponible sur 150 millions de voitures à travers le monde, la plupart des grandes marques automobiles apportant la prise en charge sans fil d’Android Auto à leurs derniers véhicules. Connecter votre téléphone à votre voiture avec Android Auto est également plus facile que jamais, grâce à Fast Pair.

Bien que la prise en charge de Fast Pair soit actuellement limitée à certaines voitures BMW et Ford, elle devrait s’étendre à davantage de voitures dans un proche avenir. Même si votre voiture ne prend pas en charge Android Auto sans fil, vous pouvez toujours profiter de l’expérience sans fil en utilisant le nouvel adaptateur sans fil MA1 de Motorola et d’autres accessoires similaires.

À partir de cet été, les conducteurs de Lyft et de Kakao Mobility pourront voir et accepter les trajets directement depuis l’écran de leur voiture. Google s’associe également à MochiMochi, Fuelio et Pezzi Bezzina pour intégrer leurs applications dans Android Auto. Une fois l’intégration déployée, vous pourrez suivre le kilométrage de votre voiture, payer pour divers services automobiles et « explorer davantage le monde ».

Google travaille également avec plusieurs grands constructeurs automobiles comme Polestar, Volvo et General Motors pour intégrer la technologie Google directement dans les systèmes d’infodivertissement automobile. Bien que ces fabricants aient déjà commencé à expédier des voitures avec Google intégré, d’autres fabricants devraient emboîter le pas. Avec Google Play intégré, vous pouvez télécharger directement des applications de navigation, de recharge et de points d’intérêt.

Une intégration plus poussée de Google arrive également aux voitures Volvo ce printemps. L’intégration permettra aux utilisateurs de vérifier et d’ajuster encore plus de paramètres de voiture en demandant simplement à Google, y compris en activant des fonctionnalités telles que l’assistance au maintien de la voie. Plus tard cette année, Google permettra aux utilisateurs d’accéder à des vidéos YouTube dans la voiture lorsqu’elle est garée, à commencer par les voitures Volvo.

La prochaine fonctionnalité d’actions à distance de Google permettra aux utilisateurs d’utiliser leur voix pour verrouiller et déverrouiller, d’obtenir des informations telles que la quantité de batterie qu’il leur reste et de réchauffer ou de refroidir votre voiture sur les appareils compatibles avec l’assistant. Ces fonctionnalités seront disponibles sur certains véhicules Volvo ce printemps, avec « d’autres à suivre ».

