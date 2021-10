La fonctionnalité de sauvegarde de conversation cryptée de bout en bout de WhatsApp est désormais déployée

Les sauvegardes cryptées de bout en bout de WhatsApp sont désormais déployées pour les utilisateurs d’iPhone, a annoncé Facebook. Jusqu’à présent, WhatsApp permettait aux utilisateurs de sauvegarder leur historique de discussion sur ‌‌iCloud‌‌, mais les messages et les médias contenus dans les sauvegardes n’étaient pas protégés par le cryptage de bout en bout de WhatsApp lorsqu’ils se trouvaient sur les ‌‌serveurs cloud d’Apple‌.



Étant donné qu’Apple détient les clés de cryptage pour ‌‌iCloud‌‌, une assignation d’Apple ou un piratage ‌‌iCloud‌‌ non autorisé aurait pu potentiellement permettre l’accès aux messages WhatsApp qui y sont sauvegardés. Apple aurait été contraint de ne pas ajouter de chiffrement aux sauvegardes ‌‌iCloud‌‌ après la plainte du FBI.

À l’avenir, cependant, les utilisateurs peuvent créer un mot de passe ou une clé 64 bits pour protéger leur sauvegarde dans un stockage basé sur le cloud, qu’elles soient enregistrées dans ‌iCloud‌ ou Google Drive.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait cette annonce, affirmant que les utilisateurs peuvent générer un mot de passe de leur choix ou une clé de cryptage à 64 chiffres qu’eux seuls connaissent afin d’accéder à leurs sauvegardes de chat WhatsApp.

Alors que les messages cryptés de bout en bout que vous envoyez et recevez sont stockés sur votre appareil, de nombreuses personnes souhaitent également un moyen de sauvegarder leurs discussions au cas où elles perdraient leur téléphone. À partir d’aujourd’hui, nous mettons à disposition une couche de sécurité supplémentaire et facultative pour protéger les sauvegardes stockées sur Google Drive ou iCloud avec un cryptage de bout en bout. Aucun autre service de messagerie mondial à cette échelle n’offre ce niveau de sécurité pour les messages, les médias, les messages vocaux, les appels vidéo et les sauvegardes de chat de leurs utilisateurs. Vous pouvez désormais sécuriser votre sauvegarde chiffrée de bout en bout avec un mot de passe de votre choix ou une clé de chiffrement à 64 chiffres que vous seul connaissez. Ni WhatsApp ni votre fournisseur de services de sauvegarde ne pourront lire vos sauvegardes ou accéder à la clé requise pour les déverrouiller.

La fonctionnalité de sauvegarde de chat cryptée sera progressivement déployée auprès de plus de deux milliards d’utilisateurs sur Android et iOS, et sera disponible sur tous les marchés où WhatsApp est opérationnel, ce qui pourrait mettre l’entreprise en conflit avec certains gouvernements.

Notamment, Apple ne met pas sa prochaine fonctionnalité de navigation cryptée ‌‌iCloud‌‌+ Private Relay à la disposition des utilisateurs vivant sous certains régimes autoritaires, notamment la Chine, la Biélorussie, la Colombie, l’Égypte, le Kazakhstan, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, le Turkménistan, l’Ouganda et les Philippines. Selon Apple, des « raisons réglementaires » empêchent le lancement de la fonction Private Relay dans ces pays.