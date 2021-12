La fonctionnalité des appareils liés à WhatsApp est corrigée pour le problème de synchronisation rencontré par les utilisateurs : rapport

WhatsApp serait en train de résoudre un problème qui empêche les discussions des utilisateurs de se synchroniser entre les appareils liés. L’application de messagerie instantanée mettrait en œuvre un correctif de sécurité pour résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs.

WhatsApp, propriété de Meta, aurait actuellement déployé le correctif pour le problème qui rend vos appareils non correctement synchronisés pour les utilisateurs bêta de WhatsApp. « Ce correctif a été mis en œuvre sur la version bêta de WhatsApp pour Android, mais il existe également des preuves réelles que WhatsApp a également introduit le même correctif sur la version bêta de WhatsApp pour iOS, et cette opération est automatique », a rapporté WABetaInfo.

WhatsApp peut déconnecter automatiquement vos appareils liés ! Ce qui se passe? WhatsApp met en œuvre un correctif de sécurité pour résoudre un problème à l’aide de plusieurs appareils.https://t.co/zeNSXOE9IA – WABetaInfo (@WABetaInfo) 7 décembre 2021

Ce bogue est important à résoudre car il peut entraîner une mauvaise synchronisation de vos données entre vos appareils liés et donc vos discussions et messages sur l’application, a ajouté WABetaInfo.

De plus, Mark Zuckerberg, PDG et fondateur de Meta, a déclaré que les utilisateurs auront désormais trois options pour supprimer des messages sur WhatsApp. Tout ce que les utilisateurs doivent faire est de définir l’heure de suppression automatique des messages/chats. Les messages sur WhatsApp peuvent désormais être supprimés en 24 heures, sept jours ou 90 jours.

WhatsApp peut automatiquement déconnecter vos appareils liés

WhatsApp déploiera bientôt un correctif de sécurité pour le problème. Selon le suivi des fonctionnalités de WhatsApp WABetaInfo, « WhatsApp est capable de vous déconnecter automatiquement par mesure de sécurité et il est déployé pour les personnes qui rencontrent ce type de problème. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.