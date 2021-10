Les utilisateurs de Google Photos sur iPhone et iPad pourront bientôt verrouiller leurs images les plus sensibles dans un dossier spécial protégé par mot de passe, grâce à une nouvelle fonctionnalité à venir dans l’application iOS (via The Verge).



Actuellement exclusive aux téléphones Pixel, la fonction de dossier verrouillé axée sur la confidentialité permet aux utilisateurs d’enregistrer des photos et des vidéos dans l’application dans un espace séparé qui nécessite un mot de passe ou une empreinte digitale pour y accéder.

Les médias enregistrés dans le dossier restent masqués, ce qui signifie que les photos sensibles ne s’affichent pas lorsque les utilisateurs font défiler leurs photos Google ou toute autre application sur leur appareil. Google dit que la fonctionnalité arrivera sur iOS « au début de l’année prochaine ».

Fait important, ou du moins comme cela fonctionne actuellement sur les téléphones Pixel, toutes les sauvegardes cloud d’éléments placés dans le dossier verrouillé sont automatiquement supprimées des serveurs de Google.

Google présente son service de sauvegarde de photos et de vidéos comme « une maison sûre pour les souvenirs de la vie », grâce à la « sécurité de classe mondiale » et au cryptage qu’il utilise « pour protéger les photos que vous sauvegardez ou partagez ».

Malgré ces garanties, l’année dernière, Google a été contraint de contacter quelque 100 000 utilisateurs pour les informer que certaines de leurs vidéos privées sauvegardées sur ses serveurs avaient été accidentellement envoyées à des étrangers en raison d’un « problème technique ».

Apple n’offre toujours pas de fonctionnalité équivalente à son application native Photos pour iOS. Il inclut une option pour masquer certaines photos de la bibliothèque principale dans un dossier « Caché » qui peut être littéralement caché dans l’application Photos, mais même ainsi, l’album peut toujours être vu lorsque le sélecteur d’images est utilisé dans des applications tierces , il n’est donc pas complètement invisible des regards indiscrets.

