La fonctionnalité iOS 15 la plus attendue d’Apple a été retardée

L’une des fonctionnalités iOS 15 les plus intéressantes qu’Apple a présentées à la WWDC en juin dernier ne sera pas lancée cet automne comme prévu initialement. Dans un message publié aujourd’hui sur le site Web des développeurs de la société, Apple a déclaré que SharePlay ne ferait pas partie de la large version d’iOS 15 en septembre prochain.

Ne vous inquiétez pas, la fonctionnalité est toujours prévue pour une sortie cette année, bien que quelques semaines plus tard que prévu.

Qu’est-ce que SharePlay ?

SharePlay était sans aucun doute la fonctionnalité iOS 15 que j’attendais le plus. En termes simples, SharePlay permet aux utilisateurs de tous les appareils d’écouter des chansons et de regarder la télévision ensemble. De plus, la fonctionnalité est conçue pour fonctionner sur tous les appareils, c’est-à-dire qu’un utilisateur d’iPhone peut profiter du contenu en même temps avec des amis, même s’ils sont sur un Mac ou un iPad.

Comme on peut s’y attendre, toute personne participant à une session SharePlay a la possibilité de jouer, de mettre en pause ou d’avancer. Certains des tiers ayant l’intention d’intégrer la prise en charge de SharePlay dans leurs applications incluent Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch, etc.

L’une des fonctionnalités les plus intrigantes de SharePlay est la possibilité pour les utilisateurs de partager leurs écrans sur FaceTime. Cela devrait rendre le support technique avec les parents et les amis beaucoup plus facile. Cela facilitera également des tâches telles que la navigation dans les annonces d’appartements avec un être cher.

Qu’a dit Apple à propos du retard ?

Comme on pouvait s’y attendre, Apple n’avait pas grand-chose à dire sur le retard. Vraisemblablement, la société essaie toujours de résoudre quelques problèmes logiciels.

Apple a déclaré que SharePlay, pour l’instant, est désactivé dans les versions bêta 6 pour les développeurs d’iOS 15, iPadOS 15 et tvOS 15. Il sera également désactivé dans la version bêta 6 de macOS Monterey. Apple a annoncé qu’il activerait SharePlay dans une prochaine version bêta. Si tout se passe comme prévu, la fonctionnalité sera mise en ligne dans une mise à jour logicielle plus tard cet automne.

Autres fonctionnalités iOS 15 à attendre

C’est certes une déception que SharePlay soit retardé. Pourtant, il existe de nombreuses autres fonctionnalités d’iOS 15 qui valent la peine d’être enthousiasmées.

Certaines de ces fonctionnalités incluent :

Texte en direct dans les photos – Entre autres choses, Live Text vous permettra de pointer votre appareil photo sur du texte et de le traduire en temps réel.

Mode de mise au point – Un nouveau framework iOS pour vous empêcher de vous laisser distraire.

Fonctionnalités FaceTime améliorées – FaceTime avec iOS 15 minimisera le bruit de fond si besoin est. FaceTime dans iOS 15 peut également fonctionner avec les utilisateurs Android et Windows. Tout compte fait, FaceTime bénéficie d’une amélioration majeure des fonctionnalités pour mieux rivaliser avec Zoom.

Meilleure sélection de texte – Apple ramène la loupe de grossissement pour la sélection de texte.

Notifications push pour la pluie – iOS 15 vous enverra une alerte s’il est susceptible de commencer à pleuvoir ou à neiger bientôt.

Glisser-déposer entre les applications – Il s’agit évidemment d’une fonctionnalité de bureau standard et il est agréable de la voir migrer vers le mobile. Avec iOS 15, les utilisateurs peuvent faire glisser des fichiers entre les applications. Par exemple, les utilisateurs peuvent faire glisser une image de leurs photos directement dans un e-mail. Vous pouvez regarder une démonstration vidéo de cette application en action ci-dessous :

Utilisation du glisser-déposer entre applications sur iPhone dans iOS 15. Enfin 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq – Federico Viticci (@viticci) 7 juin 2021

Cartes Apple améliorées – Un tout nouveau Apple Maps introduira une interface plus immersive. Les utilisateurs peuvent également afficher des itinéraires en fonction d’une heure de départ ou d’arrivée spécifique.