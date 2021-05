La fonctionnalité la plus recherchée de l’iPhone 13 existe déjà dans presque tous les appareils Android et même certains iPhone | La technologie

Une enquête auprès des utilisateurs révèle que la fonctionnalité la plus recherchée de l’iPhone 13 existe déjà dans presque tous les appareils Android et même certains iPhone. Pouvez-vous imaginer ce que c’est?

Il reste encore quelques mois avant de faire connaissance avec l’iPhone 13, mais des rumeurs nous ont déjà parlé de certaines des fonctionnalités qu’Apple pourrait nous offrir dans ses mobiles 2021. Grâce à ces informations, les utilisateurs peuvent commencer à obtenir une approximation idée de ce que nous pouvons attendre de la prochaine génération d’iPhone.

Mais, au-delà de ce que disent les rumeurs, qu’est-ce que les utilisateurs veulent voir dans les nouveaux téléphones Apple? Afin de répondre à cette question et à d’autres questions liées aux produits de la société Cupertino, le portail d’achat et de vente mobile SellCell a réalisé une enquête qui, entre autres, préciser quelle est la fonctionnalité la plus souhaitée de l’iPhone 13.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, la fonctionnalité la plus attendue par les utilisateurs est le retour de Touch ID. Le capteur d’empreintes digitales est présent dans presque tous les téléphones Android, dans l’iPhone avant l’iPhone X et dans l’iPhone SE (2020), mais nous ne le trouvons pas dans l’iPhone avec Face ID.

Le retour de Touch ID est l’une des rumeurs de l’iPhone 13 qui sonne plus fort. Tout indique qu’Apple teste déjà le capteur d’empreintes digitales sous l’écran et les informations les plus récentes indiquent que tous les modèles d’iPhone 13 seront livrés avec Touch ID.

L’opinion des utilisateurs montre clairement que le retour du lecteur d’empreintes digitales sur l’iPhone sera largement célébré. Et, bien que Face ID fonctionne parfaitement, il y a des moments où il n’est pas possible de l’utiliser et qu’un autre système d’authentification biométrique est manqué pour pouvoir déverrouiller l’appareil rapidement.

Nous avons pu le vérifier pendant la pandémie, car la reconnaissance faciale ne fonctionne pas avec le masque. Il existe quelques astuces pour déverrouiller l’iPhone avec le masque, bien qu’elles n’obtiennent pas toujours de bons résultats. D’autre part, Apple a récemment publié la fonction de déverrouillage de l’iPhone avec un masque avec l’Apple Watch et, bien que la fonctionnalité soit pratique et efficace, elle oblige l’utilisateur à avoir la smartwatch.

Le Touch ID sous l’écran que les rumeurs avancent serait la solution parfaite à ce problème, et c’est pourquoi il s’agit de la fonctionnalité la plus recherchée par les utilisateurs selon l’enquête SellCell. Un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé est la deuxième caractéristique la plus recherchée, suivi de la réduction ou de la disparition de l’encoche, du retour du chargeur dans la box et d’une batterie plus grosse.