La fonctionnalité multi-appareils tant attendue de WhatsApp est désormais déployée pour certains utilisateurs bêta

Facebook a enfin commencé à déployer la capacité multi-appareils de WhatsApp en version bêta. La nouvelle expérience multi-appareils vous permet d’utiliser WhatsApp sur votre téléphone et jusqu’à quatre autres appareils en même temps, même si la batterie de votre téléphone est à plat. Tous vos messages, médias et appels seront toujours cryptés de bout en bout.

Pour maintenir la confidentialité des messages, une session cryptée par paire est établie entre chacun des appareils de l’expéditeur et du destinataire dans une conversation en tête-à-tête. Cependant, certaines fonctionnalités ne sont actuellement pas prises en charge dans la première version de la bêta multi-appareils. Ceux-ci incluent l’affichage de l’emplacement en direct sur les appareils compagnons, l’épinglage de discussions sur WhatsApp Web ou Desktop, la participation ou l’affichage d’invitations de groupe à partir de WhatsApp Web et Desktop et des appels depuis Portal ou WhatsApp Desktop vers des appareils liés qui ne font pas partie de la version bêta multi-appareils. Il n’est pas non plus possible d’envoyer un message ou d’appeler quelqu’un en utilisant une version “très ancienne” de l’application sur son téléphone à partir d’un appareil lié.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Si vous exécutez la dernière version bêta de WhatsApp, essayez de rejoindre la version bêta multi-appareils en ouvrant l’application et en appuyant sur Plus d’options > Appareils liés > Bêta multi-appareils > Rejoindre la version bêta sur les meilleurs téléphones Android. Si vous souhaitez vous désabonner, vous devrez ouvrir WhatsApp et appuyer sur Plus d’options > Appareils liés > Bêta multi-appareils > Quitter la bêta.

Facebook teste initialement l’expérience multi-appareils de WhatsApp avec un petit groupe d’utilisateurs de son programme bêta existant. Le géant des médias sociaux a déclaré qu’il continuerait d’optimiser les performances et d’ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires avant de déployer lentement la capacité multi-appareils plus largement. Bien qu’aucun calendrier n’ait encore été confirmé, nous prévoyons que la capacité multi-appareils sera disponible pour tout le monde avant la fin de l’année.

