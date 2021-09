La fonctionnalité OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro XPan débarque

in

Une nouvelle fonctionnalité OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro XPan est déployée aujourd’hui. Le mode appareil photo recrée l’expérience emblématique Hasselblad XPan, y compris la brume du viseur et un format d’image 65:24. Les images sont recadrées, mais vous pouvez utiliser deux focales fixées aux objectifs principaux ou ultra-larges.

L’une des plus grandes nouvelles liées à la série OnePlus 9 a été le partenariat de la société avec Hasselblad. Les non-photographes ne connaissent peut-être pas la marque, mais c’est l’une des entreprises les plus prestigieuses et légendaires de l’histoire de la photographie.

Au début, le partenariat Hasselblad se concentrait uniquement sur la précision des couleurs pour la série OnePlus 9. Maintenant, cependant, il existe une fonctionnalité OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro XPan qui apporte l’un des appareils photo les plus emblématiques de Hasselblad à un smartphone.

La nouvelle fonctionnalité arrive dans la mise à jour Oxygen OS 11.2.9.9 pour les 9 et 9 Pro (désolé, les utilisateurs de OnePlus 9R, mais ce ne sera pas pour vous). La mise à jour est en cours de déploiement aujourd’hui, mais, comme d’habitude, il peut s’écouler un certain temps avant qu’elle n’arrive sur votre téléphone.

Une fois que vous l’avez, lancez simplement l’application de caméra par défaut. Balayez vers le haut pour afficher la liste étendue des modes de caméra et appuyez sur “XPAN”. Cela lancera le mode OnePlus 9 ou OnePlus 9 Pro XPan et vous pourrez commencer à filmer !

Consultez quelques exemples ci-dessous, puis continuez pour obtenir des détails pratiques sur le fonctionnement du mode XPan.

Exemples de mode XPan

Voici quelques photos que nous avons prises avec un OnePlus 9 Pro. Ceux-ci sont non édités mais compressés pour les vitesses de chargement des pages. Pour les images en pleine résolution, consultez notre lien Drive.

OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro XPan : les détails

L’appareil photo XPan original a été conçu pour offrir un mode de prise de vue panoramique unique sur un film 35 mm traditionnel. Sans avoir besoin d’échanger votre pellicule, vous pouvez passer en mode panoramique et capturer des images dans un format d’image unique de 65:24. Inversement, vous pouvez revenir en arrière et saisir des images 4:3 traditionnelles, le tout avec une seule caméra.

Avec les modes OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro XPan, l’accent est mis sur les images 65:24. Le viseur recrée la « brume » de bord que l’on verrait en regardant à travers un XPan. Il y a aussi quelques bascules sur l’écran : un échange de focales de 30 mm ou 45 mm, un échange de capture noir et blanc ou couleur, et un cadran d’exposition.

Lorsque vous capturez une image, une animation apparaît qui reproduit un négatif de film. C’est une petite touche sympa.

Si vous photographiez dans la distance focale de 30 mm, vous capturez une image de 12 MP à l’aide de l’objectif ultra-large. La distance focale de 45 mm utilise également l’objectif principal à 12 MP. Cela crée des images avec des résolutions de 7 552 x 2 798 et 7 872 x 2 916 respectivement.

De toute évidence, le système ne fait que réduire les pixels, puis recadrer l’image. Cependant, il crée toujours des photos nettes grâce aux objectifs 48MP et 20MP utilisés.

Bien que cette nouvelle fonctionnalité ne soit probablement pas le facteur décisif pour un achat OnePlus 9, c’est une bonne astuce pour les personnes qui le possèdent déjà ou pour ceux qui sont enthousiasmés par le potentiel du partenariat Hasselblad.