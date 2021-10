La fonctionnalité Phone Hub de Chrome OS est sur le point de devenir beaucoup plus utile

Google permettra bientôt aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques à partir de leurs Chromebooks, selon un nouveau commit ajouté au Chromium Gerrit.

Alors que le commit suggère qu’il n’activera que les notifications pour les appels entrants, la description réelle de l’indicateur indique qu’il permet de passer et de recevoir des appels. Comme l’ont souligné les gens de ChromeUnboxed, cela n’aurait aucun sens d’avoir des notifications pour les appels sortants.

La fonctionnalité fera probablement partie d’une prochaine fonctionnalité « Eche », qui permettra aux utilisateurs de Pixel de refléter l’écran de leur téléphone sur leur Chromebook. Cela pourrait également signifier que la possibilité de passer et de recevoir des appels téléphoniques à partir d’un Chromebook sera limitée aux utilisateurs de Pixel, du moins au début. Google pourrait éventuellement étendre la fonctionnalité à davantage d’appareils Android.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La fonctionnalité est susceptible de fonctionner de la même manière que l’application Your Phone de Microsoft, qui permet de passer et de recevoir des appels depuis les meilleurs téléphones Samsung sur votre PC. Il permet également aux utilisateurs d’interagir avec leurs applications Android préférées et le contenu de leur appareil sur leur PC grâce à la fonction Écran du téléphone.

Comme la possibilité de prendre des appels téléphoniques, la fonction de mise en miroir du téléphone n’est pas non plus fonctionnelle pour le moment, même dans le canal des Canaries. Bien qu’on ne sache pas exactement quand le déploiement commencera, il devrait être disponible dans le canal bêta quelques semaines avant qu’il ne devienne largement disponible pour les utilisateurs.

Outre la possibilité de prendre des appels téléphoniques, Google s’efforce également de permettre aux utilisateurs de Chromebook de visualiser leurs photos récentes dans l’interface utilisateur de Phone Hub. La fonctionnalité a été annoncée pour la première fois à Google I/O plus tôt cette année et devrait commencer à être déployée auprès des utilisateurs avant la fin de l’année.

Et le monde continue de tourner

Avis Acer Chromebook Spin 514 (2H): Plus rapide, meilleur et beaucoup plus cher

Acer a mis à jour à peu près tous les Chromebooks de sa gamme substantielle au cours de 2021, et maintenant ils reviennent. Le rafraîchissement de cette saison du Spin 514 est plus axé sur les affaires que le modèle convivial que nous avons vu il y a huit mois.