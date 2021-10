La fonctionnalité Souvenirs de Google Photos sera bientôt disponible sur les appareils Nest Hub

Les utilisateurs de Google Nest Hub pourront bientôt consulter leurs souvenirs de Google Photos tous les jours. Selon un nouvel article sur le blog Google Nest, une nouvelle fonctionnalité qui sera déployée pour les utilisateurs plus tard ce trimestre leur permettra de profiter de leurs souvenirs Google Photos sur leurs écrans Nest Hub. Jusqu’à présent, la fonction Souvenirs de Google Photos était limitée aux téléphones.

Une fois la fonctionnalité mise en ligne, les utilisateurs pourront afficher leurs souvenirs à partir de Google Photos via l’onglet « Votre journée ». Cependant, il reste difficile de savoir si les souvenirs sur les appareils Nest Hub seront similaires aux souvenirs qui apparaissent en haut des photos sur les meilleurs téléphones Android. L’article de blog officiel mentionne seulement que « vous pouvez voir des moments du passé pendant que vous passez votre journée ».

Parallèlement à la nouvelle fonctionnalité Memories, Google a également annoncé des améliorations de l’expérience en espagnol sur ses meilleurs écrans intelligents. Google Assistant peut désormais répondre à plus de requêtes et afficher du texte en espagnol. Les utilisateurs peuvent facilement passer à l’espagnol en se rendant sur Langues dans les paramètres de l’Assistant dans l’application Google Home.

La fonctionnalité Souvenirs a été ajoutée à l’application Google Photos en septembre 2019. Google a rendu la fonctionnalité encore plus utile pour les utilisateurs avec de nouvelles mises à jour introduites plus tôt cette année.

