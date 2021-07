La fonctionnalité WhatsApp que chaque utilisateur souhaite pourrait bientôt être lancée

WhatsApp est l’une des meilleures applications de messagerie multiplateforme du marché. Il prend en charge l’iPhone, Android et les ordinateurs de bureau, et il est livré avec un cryptage de bout en bout intégré comme iMessage et Signal. Pas étonnant que ce soit la messagerie instantanée la plus populaire au monde. C’est également l’une des plateformes les plus controversées, en grande partie à cause des problèmes de confidentialité de Facebook. Mais malgré tout le mal que fait Facebook, l’entreprise cherche également à améliorer l’application. La société a récemment confirmé qu’elle développait la fonctionnalité que les utilisateurs souhaitaient le plus. Une nouvelle découverte indique maintenant que la prise en charge multi-appareils de WhatsApp pourrait enfin être bientôt disponible pour les utilisateurs.

La fonctionnalité multi-appareils est une fonctionnalité de base pour la plupart des applications de chat. iMessage en est le meilleur exemple. Il fonctionne sur les appareils iOS, macOS et watchOS. Connectez-vous simplement au bon identifiant Apple sur un nouvel appareil et vous pourrez reprendre le chat là où vous vous étiez arrêté sur le précédent.

WhatsApp a une fonctionnalité de bureau. Mais c’est avec une torsion. Pour que WhatsApp fonctionne, un téléphone doit avoir une connexion active. De plus, vous ne pouvez pas utiliser WhatsApp sur iPad, ce qui est un casse-tête majeur pour certains utilisateurs.

Ce que signifie vraiment le multi-appareil WhatsApp

Une bonne prise en charge multi-appareils de WhatsApp permettrait à l’application de fonctionner sur plusieurs appareils simultanément, que le téléphone dispose ou non d’une connexion Internet active. Avec le multi-appareil activé, vous pourrez utiliser l’application de bureau à tout moment, même sans avoir votre téléphone à proximité.

Les principaux dirigeants de Facebook, dont Mark Zuckerberg, ont confirmé à WABetaInfo il y a quelques semaines que Facebook travaillait sur la prise en charge de plusieurs appareils pour WhatsApp.

Prise en charge multi-appareils de WhatsApp via la nouvelle application WhatsApp for Desktop. Source de l’image : Facebook via WaBetaInfo

« Cela a été un grand défi technique de synchroniser correctement tous vos messages et contenus sur tous les appareils, même lorsque la batterie de votre téléphone est à plat, mais nous avons résolu ce problème et nous sommes impatients de le publier bientôt ! » Zuckerberg a déclaré à l’époque. “[It’ll] toujours être chiffré de bout en bout. Je pense que nous avons résolu ce problème d’une manière élégante, et ce sera la meilleure solution là-bas. »

Facebook a révélé lors de l’interview que le multi-appareil serait disponible pour les utilisateurs bêta de WhatsApp dans un mois ou deux. Le même WaBetaInfo a trouvé des preuves que la bêta de WhatsApp pour Desktop est proche.

Comment fonctionne le programme bêta

Le multi-appareil WhatsApp aura initialement quelques limitations. Vous ne lierez que quatre appareils, et un seul d’entre eux peut être un téléphone. Vous continuerez à utiliser les codes QR pour vous connecter aux appareils autres que les téléphones. L’expérience de connexion sera donc similaire.

Une fois le multi-appareil activé, vous pourrez profiter au maximum de l’application.

Pour essayer WhatsApp multi-appareils dès que possible, vous devrez vous inscrire au programme bêta. Après cela, l’application WhatsApp Desktop sera automatiquement convertie en WhatsApp for Desktop bêta.

