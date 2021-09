Algorand (ALGO)

La Fondation Algorand affecte 150 millions d’ALGO pour soutenir l’innovation DeFi sur la blockchain

AnTy10 septembre 2021

Le lancement du « Fonds Viridis » de 300 millions de dollars allouera 200 millions de dollars aux liquidités – le moteur fondamental de l’adoption de DeFi et de DApp, et 5 millions de dollars chacun pour l’intégration des réseaux Oracle et pour construire des ponts à partir d’Ethereum et d’autres chaînes.

La Fondation Algorand, l’organisation à l’origine de la plateforme décentralisée de monnaie numérique et de transactions Algorand, a annoncé le lancement d’un « Fonds Viridis » de 300 millions de dollars pour soutenir l’innovation en matière de finance décentralisée (DeFi).

Un financement de 300 millions de dollars se présente sous la forme de 150 millions d’ALGO, qui sont réaffectés à partir du fonds AlgoGrant.

ALGO est une pièce de capitalisation boursière de plus de 10,8 milliards de dollars qui se négocie à 2,06 $ au moment de la rédaction. Au cours de la semaine dernière, le jeton a augmenté de plus de 80% et de 386% depuis le début de l’année, mais est toujours en baisse de plus de 41% par rapport à son sommet historique de 3,56 $ il y a environ deux ans.

Les fonds seront utilisés pour alimenter la croissance de l’écosystème DeFi, y compris les bourses décentralisées, les marchés monétaires, les marchés d’options, les applications d’actifs synthétiques et les plates-formes NFT sur Algorand, qu’il définit comme une blockchain durable, négative en carbone et haute performance.

« Créer l’infrastructure, l’écosystème d’applications et la liquidité appropriés seront essentiels pour garantir que DeFi sur Algorand est considéré comme l’écosystème DeFi le plus économe en énergie, évolutif et économique au monde », a déclaré Sean Lee, PDG de la Fondation Algorand.

Pour la liquidité, qui est un moteur fondamental de l’adoption de DeFi et DApp, 100 millions d’ALGO d’une valeur d’environ 200 millions de dollars sont affectés afin que les projets DeFi de qualité aient facilement accès à la liquidité.

Avec ce lancement, la Fondation a également annoncé deux « SupaGrants » : Oracle SupaGrant de 5 millions de dollars et le Bridge SupaGrant de 5 millions de dollars.

Oracle SupaGrant recherche des propositions pour l’intégration de réseaux oracle avec des flux de prix associés, tandis que Bridge SupaGrant lance un appel à propositions pour construire des ponts bidirectionnels à partir d’Ethereum et d’autres chaînes.

Fondé en 2017, Algorand prétend être utilisé par près de 1 000 organisations mondiales.

Récemment, El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain, a également sélectionné la blockchain d’Algorand pour développer sa propre infrastructure de blockchain.

Pour capitaliser sur la manie NFT en cours, les développeurs travaillent entre-temps sur de nouvelles applications de jetons non fongibles pour attirer la nouvelle foule grand public, en particulier ceux qui pourraient être facturés sur le réseau Ethereum.

Le projet héberge également les deux principaux et populaires stablecoin Tether (USDT) et USDC.

De plus, il lance des fonctionnalités de gouvernance pour ses détenteurs de jetons, qui devraient être mises en ligne le 1er octobre.

