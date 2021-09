La Fondation Avalanche lève 230 millions de dollars pour soutenir DeFi

Le secteur DeFi connaît une croissance rapide depuis un an et demi, et bien que l’intérêt de la communauté cryptographique ait été un facteur majeur dans son développement, les gros investissements ont eu un impact considérable qui ne peut être ignoré.

Prenons l’exemple d’Avalanche (AVAX / USD). Depuis son lancement il y a un an, en septembre 2020, le projet a eu une influence considérable sur l’ensemble du paysage DeFi. Depuis son lancement, sa plate-forme de contrats intelligents a fourni une infrastructure à près de 300 projets majeurs, dont beaucoup sont actuellement des leaders de l’industrie.

Certains des noms qui ont utilisé la plate-forme incluent Chainlink, SushiSwap, The Graph et même Circle, parmi beaucoup d’autres. Maintenant, la Fondation Avalanche a annoncé une autre initiative dont DeFi bénéficiera grandement, et elle se présente sous la forme d’un investissement massif de 230 millions de dollars.

Comment Avalanche va-t-elle livrer les fonds ?

L’argent a été collecté grâce à une vente privée du jeton Avalanche. L’investissement proviendra d’un groupe de capital-risque dirigé par Three Arrows Capital et Polychain, et l’objectif est de soutenir la croissance de DeFi et de sa liste sans cesse croissante d’applications basées sur la technologie blockchain.

D’après ce qui est connu, la fondation allouera des fonds à travers de multiples cas d’utilisation au sein de sa chaîne. Il fournira les fonds par le biais de subventions, d’achats symboliques, de petits investissements et d’une assistance technique.

Le directeur de la Fondation, Emin Gun Sirer, a déclaré qu’Avalanche avait transformé la promesse et le potentiel en impact réel et en création de valeur pour les développeurs et les utilisateurs de DeFi. Selon lui, le fait qu’une communauté de constructeurs se soit développée et se soit regroupée autour d’un réseau est la preuve de sa compétitivité, même s’il reste encore beaucoup de potentiel inexploité à découvrir et à exploiter.

Le crypto AVAX natif d’Avalanche a également reflété le succès du projet en montant en flèche de 50% au cours des sept derniers jours. En fait, ses performances n’ont été dépassées que par deux autres crypto-monnaies dans le top 100 : HBAR et CRV. Mais, grâce à sa capitalisation boursière qui a atteint 14 milliards de dollars, le projet a réussi à atteindre le numéro 13 sur la liste des plus gros cryptos.

