La Fondation Bally Peak Outlook soutient les communautés de la région himalayenne – WWD

MILAN – La pandémie COVID-19 n’empêche pas Bally de son engagement à long terme envers les communautés locales au Népal, qui met également en lumière une femme entrepreneur pionnière, Yankila Sherpa.

Le PDG de Bally, Nicolas Girotto, a déclaré que le Népal a été durement touché par la pandémie, car son industrie du tourisme soutient plus d’un million d’emplois et représente 7,9% de son produit intérieur brut. Le projet Bally Peak Outlook Foundation, créé l’année dernière, a été en mesure de fournir un revenu essentiel aux communautés locales de la région himalayenne. Il a aidé à employer des grimpeurs professionnels, des nettoyeurs, des trieurs, des emballeurs, des porteurs, ainsi que des équipes de soutien dédiées sur le terrain dans chaque camp de base, tous originaires de la région de montagne. En 2019, le Népal a accueilli près de 1,2 million d’arrivées internationales, dont les grimpeurs de l’Everest ont dépensé à eux seuls environ 300 millions de dollars.

La Fondation Bally Peak Outlook s’est engagée à parrainer des nettoyages critiques du mont Everest et de sept sommets de 8000 mètres dans la région himalayenne d’ici 2022, en collaboration avec les communautés Sherpa locales.

«Notre approche n’a pas été de ralentir, malgré les difficultés de ce moment sans précédent, mais nous avons déménagé en tant qu’entreprise, en partenariat et en aidant les Sherpas et en sensibilisant à la nécessité de nettoyer les montagnes», a déclaré Girotto. «Le COVID-19 a fait des ravages sur toutes les entreprises, mais ce serait une erreur de penser à court terme. C’est pourquoi nous n’avons pas changé nos plans. »

L’automne dernier, Bally est retourné dans l’Himalaya, respectant la première moitié de son engagement «8 x 8 000 M» de nettoyer les camps de base des huit montagnes de 8 000 mètres du Népal. Le projet de préservation sera progressivement abandonné sur deux ans. Après un retard dû à des restrictions liées à la pandémie fermant la saison d’escalade printanière, Dawa Steven Sherpa, qui a également dirigé l’initiative 2019 de Bally Peak Outlook pour nettoyer l’Everest du camp de base au sommet, s’est lancé dans une expédition de 47 jours en septembre pour nettoyer la base. camps de Cho Oyu, Everest, Lhotse et Makalu, éliminant 2,2 tonnes de déchets.

Étant donné que les sentiers officiels étaient fermés en raison des restrictions du COVID-19 et pour éviter la transmission entre les villages, les grimpeurs ont emprunté des itinéraires éloignés encore plus dangereux, escaladant deux montagnes et traversant quatre cols glaciaires alpins. La moitié de l’expédition était composée de Sherpas ethniques, habitués à vivre dans des conditions de montagne extrêmes.

Bally a créé cinq courts documentaires pour mettre en valeur les voix Sherpa. Dawa, qui est un activiste environnemental et entrepreneur du tourisme, a présenté Everest dans le premier épisode, après avoir mené des expéditions qui ont enlevé plus de 20 000 kg. des ordures depuis 2008. Jamling Tenzing Norgay, le fils de Tenzing Norgay, qui a atteint le sommet de l’Everest en 1953 avec Sir Edmund Hillary alors qu’il portait des bottes Bally Reindeer, prend la parole dans le deuxième film.

Le troisième épisode présente Yankila Sherpa, originaire d’Olangchung Gola, un village reculé de l’est du Népal. Elle parle de la relation spirituelle que les communautés Sherpa partagent avec les montagnes, y compris Makalu.

En tant que conseillère en chef de l’Association d’alpinisme du Népal et vice-présidente du programme Trans-Himalayan Environment and Livelihood, elle défend l’autonomisation des femmes et promeut le tourisme responsable. Elle est l’ancienne ministre du tourisme du Népal. Elle a également occupé divers autres postes de direction, notamment d’ancienne présidente de la Fédération des femmes entrepreneurs du Népal et de l’Association des agences de trekking du Népal. Son travail a consisté à réduire l’écart entre les sexes pour les femmes dans l’industrie du tourisme au Népal, à relever les défis auxquels les femmes sont confrontées localement pour obtenir un financement pour posséder une entreprise et accéder à l’éducation pour occuper des postes plus élevés.

«Pour le peuple Sherpa, les montagnes sont les demeures des dieux, donc ils font beaucoup de rituels avant que l’ascension ne commence réellement. Les drapeaux de prière sont suspendus, l’encens est brûlé et les drapeaux de prière flottent, cela signifie que maintenant les dieux sont avec moi et que je suis capable de gravir la montagne avec succès. Pour moi, les montagnes sont les plus beaux éléments du patrimoine sur terre », a-t-elle déclaré. «Le tourisme, c’est aussi préserver notre Himalaya et l’ambiance et l’atmosphère, telles qu’elles étaient dans les temps anciens. Le spiritisme fait partie intégrante de la vie des sherpas et des personnes qui vivent dans les régions de haute montagne, et les lieux spirituels doivent rester purs.

Le quatrième documentaire suit le grimpeur expert Naga Dorjee Sherpa, qui est né et a grandi dans le village de Khumjung, dans la région de l’Everest.

Girotto a souligné que le projet Bally Peak Outlook est «un catalyseur» pour les employés de l’entreprise, chacun motivé «à faire ce que vous pouvez et qui est à votre portée au quotidien. C’est une source d’inspiration. Nous ne prétendons pas résoudre le problème auquel l’environnement est confronté, mais nous avons collecté 4,5 tonnes de déchets en deux ans. »

Bally a présenté sa feuille de route du développement durable en 2020, basée sur quatre piliers: la transparence, la qualité, la collaboration et le progrès. D’ici 2050, l’entreprise vise à avoir des émissions de carbone nettes nulles.

«Soixante-quinze pour cent de l’énergie provient d’énergies renouvelables dans notre siège principal à Caslano [Switzerland], en avance sur nos plans. Nous avons également introduit des colorants plus durables et naturels et pour le printemps 2022, nous utilisons des tissus morts, du nylon recyclé et du cuir régénéré, ce qui équivaut à économiser deux tonnes de plastique », a déclaré Girotto.

Pour l’automne, Bally a relevé la barre sur les matières éco-responsables, en dévoilant par exemple des pantalons en jersey teinté grenade naturelle ou les sacs Cliff pour hommes en cuir tanné végétal, sans finition synthétique.