La Fondation Banco Santander et l’école de musique Reina Sofía apportent la musique classique aux écoles grâce à la réalité virtuelle

MADRID, 16 mars (EUROPA PRESS) –

L’école de musique Reina Sofía, avec la collaboration de la Fundación Banco Santander, a lancé le cycle « Concerts pour les écoliers », qui vise à créer et à former de nouveaux publics pour la musique classique, bien que dans cette édition, qui se déroulera tout au long du mois de Mai, il s’est adapté aux mesures sanitaires imposées par Covid-19.

Ainsi, il aura plusieurs actions complémentaires qui combinent l’importance de l’innovation et l’utilisation des technologies dans l’accès à la musique, comme la proximité et l’émotion des performances live. Le premier est l’expérience «À la musique! Avec les 5 sens ‘dont bénéficieront 500 étudiants âgés de 12 à 14 ans (1er et 2ème de l’ESO).

Les jeunes se familiariseront avec la création artistique et musicale de grands compositeurs de l’histoire à travers la réalité virtuelle dans plusieurs vidéos pédagogiques interprétées par la Camerata Viesgo de l’École: « Mozart est perdu dans la nuit » (avec la Petite sérénade nocturne de Mozart), « Danse avec l’oreille »(avec les airs et danses antiques de Respighi) et« De serenata con Tchaikovsky »(avec Serenade de Tchaïkovski pour cordes).

Avec un rythme narratif concis, dynamique et attractif, le contenu des vidéos de réalité virtuelle offrira les clés pour comprendre et analyser les œuvres, les instruments et les sentiments qui s’y reflètent. Carlos Ochoa de One Digital Consulting, expert en réalité virtuelle appliquée à l’éducation, et Fernando Palacios, compositeur et professeur de musique ont participé à sa production.

La deuxième expérience consistera en une série de concerts en plein air pour les enfants de 8 à 10 ans (3e et 4e année), avec musique live dans les cours d’école, interprétés par des élèves de l’école de musique Reina Sofía. Les performances musicales seront entrecoupées d’explications, dans une atmosphère détendue qui encouragera l’intervention des enfants, permettant ainsi une plus grande jouissance de la musique classique.

En tant que troisième action du cycle, un contenu pédagogique audiovisuel sera distribué à plus de 650 professeurs de musique et chefs d’établissements de la Communauté de Madrid. Les étudiants disposeront de ces nouveaux outils de travail qui combinent des vidéos et des guides didactiques pour approfondir leurs connaissances en classe.

Destinée à tous les centres d’enseignement primaire, secondaire et baccalauréat de la Communauté de Madrid, chaque édition a eu la participation de plus de 4 000 jeunes qui profitent d’une grande expérience musicale à l’Auditorium national de musique de Madrid.