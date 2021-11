La Fondation Buffett a donné 196 388 893 $ à la Fédération nationale de l’avortement entre 2003 et 2020

Il s’avère que l’organisation philanthropique du Billion-Dollar King of Abortion a donné près de 200 millions de dollars à un seul groupe extrémiste de l’avortement qui se targue d’être « l’association professionnelle des prestataires d’avortement ».

La Fondation Susan Thompson Buffett de Warren Buffett a donné au moins 196 388 893 $ entre 2003 et 2020 seulement à la National Abortion Federation (NAF), selon les données de Foundation Directory Online. La NAF se vante d’avoir pour mission « d’unir, de représenter, de servir et de soutenir les prestataires d’avortement dans la prestation de soins centrés sur la patiente et fondés sur des données probantes ». Il indique également qu’il « fournit des services directs aux patientes qui ont besoin d’aide pour accéder aux soins d’avortement ». En outre, la NAF affirme qu’elle « gère la plus grande hotline nationale et gratuite pour aider les gens à trouver des prestataires d’avortement de qualité et les aider à collecter des fonds pour payer leurs soins et les coûts associés ». Les propres estimations de la NAF évaluent le coût moyen actuel d’un « avortement par aspiration » au premier trimestre à 508 $, ce qui signifie que le financement de la NAF de Buffett à lui seul est suffisant pour couvrir les coûts de 386 592 avortements inquiétants.

Mais le financement Buffett est encore plus accablant à la lumière de l’histoire sordide de la NAF. En 2017, le Center for Medical Progress a publié des images choquantes et secrètes d’avorteurs lors des conventions de la NAF en 2014 et 2015. La « prévisualisation » compilée des images montrait des avorteurs en train de rire et de parler de globes oculaires tombant sur leurs genoux, retirant « une jambe ou deux » tout en louant des « incitations financières ».

(REMARQUE : la vidéo originale n’est plus accessible en raison des ordonnances du juge. Une copie de la vidéo est disponible ci-dessous.)

La nouvelle de Buffett survient juste au moment où la Cour suprême des États-Unis est sur le point d’entendre des arguments « sur une loi du Mississippi qui interdit l’avortement après 15 semaines dans une contestation directe de Roe v. Wade ». Le juge associé Clarence Thomas a écrit dans une opinion dissidente dans une autre affaire en 2020 que «[t]a Constitution ne limite pas la capacité des États à réglementer ou même à interdire l’avortement.

L’extrémisme de l’avortement de Buffett ne s’arrête pas avec la NAF. Une précédente analyse de MRC Business en 2019 a révélé que l’organisation du milliardaire avait donné au moins 76 967 256 $ au géant de l’avortement Planned Parenthood et à ses nombreuses filiales dispersées aux États-Unis et à l’étranger juste entre 2017 et 2018.

En outre, une enquête menée par Live Action en 2019 a révélé que des chercheurs pro-avortement essayant de convaincre la Food and Drug Administration des États-Unis de supprimer les restrictions sur les pilules abortives ont reçu un soutien financier de Buffett. Les chercheurs faisaient pression sur la FDA pour supprimer les restrictions sur la mifépristone, une pilule abortive controversée publiée en 2000 et également connue sous le nom de RU486. Live Action a noté que tous les chercheurs étaient des défenseurs de l’avortement, dont beaucoup travaillaient pour des organisations pro-avortement (et profitaient donc de l’avortement), y compris Planned Parenthood.