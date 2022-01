La Fondation Cardano achève le financement pour planter 1 million d’arbres

L’année dernière, la Fondation Cardano a annoncé qu’elle s’associerait à Veritree pour planter un million d’arbres. Ce partenariat s’inscrivait dans l’engagement du projet à devenir carbone vert et à lutter contre le changement climatique. Au cours des mois suivants, la fondation a continué à faire avancer ce projet, collectant des fonds dans le processus pour les arbres. Maintenant, la fondation est prête à commencer à planter son million d’arbres alors qu’elle termine le financement de son projet.

Cardano va planifier 1 million d’arbres au Kenya

Dans un récent tweet, le directeur exécutif de la Fondation Cardano, Frederik Gregaard, a confirmé que le projet était désormais financé à 100 % et prêt à démarrer. Le projet #CardanoForest vise à planter des arbres pour lutter contre la déforestation et restaurer la terre et les écosystèmes locaux. Avec cela, Cardano a l’intention de pousser son Cardano Global Impact Challenge dans ce qui sera le premier d’une longue série.

Il montre l’engagement de la Fondation Cardano pour le bien-être de l’environnement et le maintien d’une empreinte verte. Associez-vous à la startup blockchain Vertiree, qui utilise la technologie blockchain pour aider aux efforts de plantation d’arbres dans le monde et suivre les arbres plantés.

Le financement du projet d’un million d’arbres provient de la communauté Cardano, et ceux qui font don de 15 ADA ou plus reçoivent un certificat de restauration numérique des terres, ainsi que d’autres récompenses, et peuvent échanger leur ADA contre des jetons TREE par échange 1: 1. Pour chaque ADA donné, un arbre sera planté et, à ce jour, 1 001 000 ont été financés grâce à cette initiative.

Gregaard confirme dans son fil Twitter que les efforts de #CardanoForest se concentreront sur Mombasa, au Kenya, pour soutenir la restauration des terres et les activités de développement des écosystèmes locaux. En outre, « Tous les arbres plantés seront enregistrés sur la blockchain Cardano pour une plus grande transparence et serviront de preuve publique des activités de restauration des terres », a déclaré le PDG.

ADA continue de se battre | Source : ADAUSD sur TradingView.com

Se positionner pour aider la météo

Cardano, en tant que réseau de preuve de participation, s’est toujours concentré sur l’aide au climat. Grâce à son récent partenariat avec Veritree, il est allé plus loin en reconstituant les ressources forestières mondiales. Le projet prévoit de planter des arbres dans plusieurs pays, dont le Kenya, le Népal, Madagascar, l’Indonésie, le Sénégal et Haïti.

Il s’agit de lutter contre les effets de l’extraction de crypto sur la météo, qui utilise une grande quantité d’énergie pour confirmer les transactions, dans le cas des mécanismes de preuve de travail.

Dans un tweet, le PDG Frederik Gregaard réitère l’engagement de Cardano à positionner la blockchain en tant que leader mondial sur le changement climatique.

Nous nous efforçons de positionner Cardano en tant que leader en matière d’impact climatique et cela n’est possible que grâce à la Cardano Global Community ; notre incroyable équipe ici à la Fondation @cardano ; le groupe industriel @CardanoCnbg ; et notre association avec @veritree_ – Frederik Gregaard (@F_Gregaard) 9 janvier 2022

Alors que Cardano s’efforce d’être neutre en carbone, il s’efforce également de changer les discours sur la technologie blockchain et ses avantages pour l’humanité. « Ensemble, nous partageons tous la mission de voir Cardano fonctionner comme une blockchain pour toujours », a déclaré Gregaard.

Image en vedette de BSC News, graphique de TradingView.com