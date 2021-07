La Fondation Cardano annonce le lancement du portail des développeurs Cardano

Cardano (ADA / USD) a connu une flambée des prix plus tôt cette année après une série de mises à jour qui ont introduit des contrats intelligents dans son écosystème, ouvrant les portes à la création de dApps, de projets DeFi et à l’utilisation de contrats intelligents dans divers protocoles. Aujourd’hui, la Fondation Cardano a annoncé le lancement du portail des développeurs Cardano, qui facilitera plus que jamais la création de Cardano avec de nouveaux outils, contenus et ressources.

Le portail des développeurs Cardano est en ligne ! 🚀 Pour fêter ça, nous avons créé le premier NFTA au monde sur la blockchain Cardano. Construire sur Cardano est désormais plus facile avec un tout nouveau contenu et de nouvelles ressources. Entrez et faites en sorte que le portail soit le vôtre aussi ! #Cardano #CardanoCommunityhttps : //t.co/BHrFZAvrtX pic.twitter.com/rxyn1Ugr7n – Fondation Cardano (@CardanoStiftung) 12 juillet 2021

Que propose Cardano Developer Portal ?

La Fondation Cardano a publié hier une série de tweets, décrivant toutes les différentes choses que les utilisateurs peuvent désormais faire dans le nouveau portail des développeurs. Tout d’abord : le projet a préparé une page de destination, qui expliquera tout aux nouveaux utilisateurs, de ce qu’est Cardano aux différents composants qu’il contient, aux différents outils de construction, aux concepts techniques de son écosystème, etc. Mieux encore, il offre également la possibilité de rejoindre la communauté toujours croissante de développeurs du projet.

Le nouveau portail offre également la possibilité d’explorer les portefeuilles Cardano et d’apprendre à les intégrer facilement dans des applications et des sites Web, pour tous ceux qui souhaitent ajouter un support et rapprocher leur propre entreprise du projet Cardano.

En plus de cela, Cardano Developer Portal offre également aux utilisateurs la possibilité d’exploiter un Stake Pool et d’apprendre tout sur la façon de devenir un trader d’un point de vue technique et marketing. Le projet propose également du matériel pédagogique sur les jetons natifs, y compris ce qu’ils sont, comment ils peuvent être frappés ou des moyens de créer des NFT. Plus important encore, cela explique pourquoi tout cela peut être fait sans avoir à utiliser de contrats intelligents.

Vers la fin, Cardano a également introduit la possibilité pour les gens de financer leurs propres projets s’ils décident de s’appuyer sur le réseau Cardano. Et enfin, Cardano a également introduit la possibilité de construire avec des métadonnées de transaction, avec une page spéciale dédiée expliquant ce que sont les métadonnées de transaction, comment elles peuvent être ajoutées à une transaction, à quoi elles ressemblent, ainsi que toutes les choses à faire. être utilisé.

