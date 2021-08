La Fondation Cirus s’associe à Polygon Crypto nouveaux médias

La Fondation Cirus a annoncé son partenariat avec Polygon comme une étape clé dans l’amélioration des fonctionnalités de l’écosystème Cirus en utilisant des solutions de mise à l’échelle Ethereum à pile complète.

Une sécurité renforcée, des vitesses de transaction élevées et la possibilité de faire le pont entre différentes blockchains ne sont que quelques-uns des nombreux avantages que Cirus Ecosystem offrira désormais à ses utilisateurs, sur la base de la solution de Polygon, offrant, en même temps, à ses utilisateurs des envois de fonds de la monétisation des données. . Ce développement renforce encore la position de Cirus sur sa mission de favoriser l’adoption de la blockchain et de la cryptographie, et de développer l’économie de la propriété en s’appuyant sur des systèmes durables et à long terme.

« Pour assurer la longévité de la plate-forme Cirus, nous devons construire l’écosystème en utilisant des solutions et des protocoles qui sont les leaders incontestés du domaine. Les solutions de mise à l’échelle full-stack de Polygon apportent des fonctionnalités vitales à Cirus et garantissent que nos utilisateurs sont sur le réseau le plus vaste et le plus compatible – Ethereum – offrant la meilleure expérience utilisateur possible », a déclaré Daniel Bland, co-fondateur de Cirus.

« Cirus est l’un des projets les plus impressionnants en cours de développement sur Polygon, avec un cas d’utilisation réel pour la blockchain et un besoin opérationnel pour les solutions de mise à l’échelle que nous proposons. Nous sommes ravis de voir émerger des projets comme Cirus, axés sur l’adoption massive de la technologie blockchain et de solutions viables à long terme », a déclaré Arjun Kalsy, vice-président de la croissance de Polygon.

En plus d’être une aubaine pour la monétisation des données, s’appuyer sur Polygon mettra en place une infrastructure qui permettra aux utilisateurs de Cirus de prendre en charge et de sécuriser le réseau. De cette façon, ils pourront participer à la génération de valeur sur toutes les couches de l’écosystème. Cette approche est conforme à la thèse du Fat Protocol selon laquelle la majeure partie de la valeur des réseaux blockchain devrait s’accumuler au niveau de la couche de protocole.

L’équipe de développement de Cirus estime que pour combler l’écart d’adoption de la blockchain, les solutions plug-and-play doivent être construites sur une architecture robuste telle que celle offerte par Polygon. Dans un effort pour ce faire, il a également travaillé avec d’autres projets qui ont intégré les solutions prospectives de Polygon.

Polygone est la première plate-forme bien structurée et facile à utiliser pour la mise à l’échelle et le développement d’infrastructures Ethereum. Son composant principal est Polygon SDK, un cadre modulaire et flexible qui prend en charge la création et la connexion de chaînes sécurisées comme le plasma, les cumuls optimistes, les cumuls ZK, Validium, etc., et les chaînes autonomes comme Polygon POS, conçues pour la flexibilité et l’indépendance. Les solutions de mise à l’échelle de Polygon ont été largement adoptées avec plus de 500 DApps, environ 567 millions de txns et environ 6 millions de txns quotidiens.

Cirus Foundation est l’équipe de développement derrière l’écosystème Cirus, une rampe d’accès accessible conçue pour accélérer l’adoption du Web 3.0 et l’économie de la propriété. Il s’agit du dispositif Cirus, du noyau Cirus et du réseau de confluence Cirus qui fonctionnent ensemble pour donner aux utilisateurs une véritable propriété sur les flux de données qu’ils génèrent, et exploitent encore plus cette valeur dans DeFi et d’autres protocoles Web 3.0.

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou la propriété d’ICO, de startups blockchain ou d’entreprises qui font de la publicité sur notre plateforme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir relève de votre responsabilité.

Suivez-nous sur Twitter Facebook Telegram

Consultez les dernières annonces de l’industrie