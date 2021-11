La «fondation» d’Apple TV + est un début chancelant pour une histoire longue du millénaire (examen)

La finale de la saison 1 de Foundation a été créée vendredi, laissant les fans avec plus de questions que jamais sur la direction que prend cette épopée de science-fiction. La série est basée sur les romans de la Fondation d’Isaac Asimov, bien que nous sachions maintenant qu’elle est basée plus librement sur eux que nous ne le pensions auparavant. Avertissement juste : il y a des spoilers pour la série et les livres à venir.

Foundation n’a pas hésité à prendre des libertés créatives par rapport à son matériel source, et à bien des égards, cela semblait être la meilleure voie à suivre. Les livres d’Asimov étaient comme l’esquisse d’une grande idée – ou peut-être de plusieurs grandes idées, dont aucune n’a été développée à son plein potentiel. Dans ses premiers épisodes, l’adaptation télévisée semblait cristalliser bon nombre de ces idées tout en ajoutant plus de pathos et de construction du monde que jamais auparavant, mais vers la fin de la saison, un déluge de nouveaux mystères a peut-être laissé la série aussi confuse que son prédécesseur. .

Le premier livre de la Fondation d’Asimov était plus ou moins une série de vignettes sur une société secrète dédiée à l’atténuation de la perte de technologie et de culture lors de la chute d’un grand empire galactique, sautant en avant des décennies à la fois pour montrer la lente progression de ce travail au fil des siècles. . Naturellement, les créateurs de télévision David Goyer et Josh Friedman voulaient étendre ce matériel et le rendre plus acceptable pour le grand public, donc la saison 1 ne couvre que le premier de ces sauts de temps.

La série ne dépasse certainement pas son accueil dans ces paramètres de temps, et il est intéressant de voir comment les scénaristes de la télévision s’appuient sur les descriptions laissées par Asimov. Cependant, ils ne partagent pas le sentiment de congruence de l’auteur en ce qui concerne la technologie et l’économie. L’un des premiers changements majeurs que nous constatons est que le fondateur de la Fondation, Hari Seldon (Jared Harris), organise son propre meurtre, puis s’échappe dans au moins deux versions informatisées de sa propre conscience. Pendant toute la première saison, les autres personnages ne semblent pas comprendre ou reconnaître cette technologie, ce qui signifie que Seldon a dû la développer lui-même en privé.

On n’a jamais expliqué comment Seldon s’est immortalisé en tant qu’ordinateur, ni pourquoi personne d’autre ne l’a fait auparavant. On ne sait pas ce qui empêche cette IA Seldon de rester en contact permanent avec sa Fondation et de mettre en œuvre ses propres plans. Dans les livres, Seldon apparaissait périodiquement à la Fondation sous la forme d’un hologramme préenregistré pour vérifier la progression de ses projections, mais la version IA de la série a désormais la capacité de réagir à leurs actions en temps réel.

Il n’est pas non plus clair si l’IA de Seldon est une violation du moratoire de l’empire sur les « robots », ce qui n’est évidemment pas aussi strict ici que dans les livres. Dans l’intrigue adjacente sur la dynastie Cléon, nous apprenons que l’empereur lui-même a un compagnon androïde secret qui le guide à travers plusieurs vies. À certains égards, il s’agit d’un changement prometteur puisqu’Asimov a ensuite connecté sa série Foundation à sa série Robot, mais à d’autres égards, cela ne fait que créer plus de contradictions auxquelles les scénaristes ne semblent pas déterminés à répondre de si tôt.

Cependant, Seldon, Cleon (Lee Pace) et les autres personnages passent tous au second plan au profit de Gaal Dornick (Lou Llobell) et Salvor Hardin (Leah Harvey), qui occupent le devant de la scène cette saison. J’ai adoré le temps d’écran supplémentaire pour Gaal par rapport aux livres, et la façon dont Salvor est passé d’un politicien à un « gardien » sur un monde toujours hostile. J’ai également apprécié de voir ces deux personnages réimaginés en femmes de couleur, ajoutant une diversité bien nécessaire à l’interprétation d’Asimov.

Ce que je n’ai pas vraiment apprécié, c’est l’abondance d’événements qui dilatent le temps qui ont permis à ces deux personnages de vivre pendant des décennies dans la mise en œuvre du plan de Seldon. La série de la Fondation est caractérisée par la mortalité – les personnages des livres vivent de brèves vies où ils doivent lutter contre les marées d’entropie et l’élan social pour maintenir le rêve de la Fondation, et le fait que quelques héros vivent pendant des siècles semble atténuer l’impact de ces auto- contenait des vignettes. Cela soulève également des questions sur la durée de vie dans l’empire auxquelles, encore une fois, les écrivains ne semblent pas déterminés à répondre.

Il semble probable que Gaal et Salvor aient été maintenus en vie à la fin de la saison 1 pour fonder la deuxième fondation, qui deviendra un instrument plus tard dans les livres d’Asimov. Cela a du sens et j’aime l’idée, sinon l’exécution. La révélation me rebute par le fait que les pouvoirs télépathiques développés par la Seconde Fondation sont le résultat d’une bizarrerie génétique, plutôt que d’une discipline mathématique intense confinant à l’ésotérisme. Cependant, j’essaie de réserver mon jugement sur ces décisions car une deuxième saison a été éclairée. Peut-être qu’ils expliqueront plus loin.

Le domaine où je pense que Foundation souffrira le plus, à long terme, est celui des comparaisons avec d’autres franchises de science-fiction. Les livres d’Asimov étaient révolutionnaires à leur époque et ils ont été l’inspiration derrière des œuvres comme Dune, Star Wars et tout ce qui a suivi. Ces successeurs ont comblé les lacunes laissées par Asimov, mais maintenant, l’émission télévisée semble combler ses lacunes à son tour avec bon nombre de ces mêmes tropes et idées dans une boucle récursive.

Contrairement aux livres, Foundation, l’émission télévisée doit maintenant rivaliser avec le film Dune, le mégalithe Star Wars et la prochaine adaptation d’Hyperion pour n’en nommer que quelques-uns, et il a clairement emprunté des concepts à chacun d’eux. La différence est que la dilatation du temps de la Fondation ne semble pas aussi bien calculée que celle d’Hypérion jusqu’à présent, et les implications d’un dieu-empereur vivant ne semblent pas aussi bien pensées que celles de Dune, et ainsi de suite. Ces types de problèmes, combinés à certaines des incohérences mentionnées ci-dessus, ne le serviront pas bien aux fans de science-fiction inconditionnels ou au grand public.

Dans l’ensemble, il semble que la série télévisée Foundation ait déjà raté sa meilleure chance de succès : la voie des anthologies. La série aurait pu consacrer un épisode, ou deux, ou trois – ou même une saison complète à chacune des vignettes des livres d’Asimov. L’important aurait été de laisser chaque personnage fermement ancré dans son propre temps et de passer à autre chose, en compartimentant son histoire dans l’arc plus large du travail de la Fondation. Bien que cela ait pu détourner des stars de la liste A comme Pace du projet, cela aurait mieux préservé l’esprit de la série.

Néanmoins, Foundation Season 1 était une course à sensations cosmiques que j’étais heureux de prendre, et d’autres critiques et téléspectateurs semblent l’avoir apprécié encore plus que moi. Toute la saison est désormais diffusée sur Apple TV+, et Apple a renouvelé la série pour une autre saison, qui devrait entrer en production prochainement.