La Fondation de la famille Paul G. Allen finance 7,2 millions de dollars de subventions pour protéger les récifs coralliens du déclin

Lorsque la température des océans augmente, les coraux expulsent des algues unicellulaires symbiotiques, entraînant le blanchissement des coraux. Madeleine van Oppen, ici dans son laboratoire, adapte les algues à des eaux plus chaudes pour potentiellement protéger les coraux du blanchissement. (Photo gracieuseté de Marie Roman, Australian Institute of Marine Science)

La Fondation de la famille Paul G. Allen a annoncé aujourd’hui qu’elle financera 7,2 millions de dollars en subventions de recherche pour promouvoir la résilience des récifs coralliens, dans le but de comprendre comment les conserver et les restaurer face au changement climatique.

Environ 30 à 50 % de la couverture récifale mondiale a disparu depuis les années 1980, selon l’Académie nationale des sciences des États-Unis. Le réchauffement des eaux peut entraîner un blanchissement massif et la mort des coraux, et d’autres effets du changement climatique, tels que l’acidification des océans qui affaiblit les coraux, stimulent également la mortalité. Si le monde se réchauffe de 1,5 degré Celsius, une estimation prudente, 70 à 90 % des récifs coralliens seront perdus, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Les nouvelles subventions financent des recherches visant à rendre les récifs coralliens plus adaptables au changement climatique. “Nous devons faire converger les sciences biomédicales avec la technologie et l’écologie des récifs coralliens afin de pouvoir attribuer la meilleure voie d’adaptation”, a déclaré Sarah Frias-Torres, scientifique marine chez Vulcan Inc., s’exprimant au nom de la fondation dans une vidéo accompagnant l’annonce. . « Nos recherches font progresser de nouvelles approches qui aideront certains coraux à survivre. »

Le financement soutiendra les quatre projets suivants :

Identification des coraux ayant une résilience naturelle au changement climatique. L’identification de ces « super coraux » aidera les scientifiques à comprendre la tolérance à la chaleur et pourrait soutenir des projets de conservation. Ce projet mondial comprend des chercheurs en Allemagne, en Australie, en Virginie, en Pennsylvanie et à Seattle à l’Institute for Systems Biology. Évolution assistée par l’homme de coraux résistants à la chaleur. Des chercheurs de l’Institut de biologie marine d’Hawaï identifieront les coraux résistants à la chaleur sur le terrain, puis les élèveront en laboratoire dans des conditions simulant les conditions climatiques futures. Ils prévoient de planter les coraux les plus résistants sur les récifs dégradés d’Hawaï pour voir comment ils s’en sortent. Évolution assistée par l’homme d’algues coralliennes symbiotiques tolérantes à la chaleur. Lorsque les eaux se réchauffent, les coraux expulsent souvent les algues symbiotiques qui y vivent, ce qui entraîne le blanchissement. Des chercheurs de l’Institut australien des sciences marines adaptent les algues aux eaux plus chaudes pour voir si elles peuvent protéger le corail de ces dommages induits par la chaleur. Restauration des récifs coralliens. Des chercheurs de la Southern Cross University en Australie visent à restaurer les récifs dégradés en les débarrassant des algues, puis en y installant des larves de corail.

Chaque projet bénéficie d’au moins un bailleur de fonds supplémentaire, comme la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis et la Great Barrier Reef Foundation.

Avec ces prix, la Paul G. Allen Family Foundation s’appuie sur son autre soutien à la recherche sur les récifs coralliens, notamment l’Allen Coral Atlas, et 4,3 millions de dollars attribués en 2014 à l’Université d’Hawaï pour des recherches sur la tolérance à la chaleur des récifs coralliens.

Les récifs coralliens sont l’un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète et abritent environ 4 000 espèces de poissons : la valeur économique totale des récifs coralliens aux États-Unis seulement est estimée à 3,4 milliards de dollars par an, selon la NOAA, y compris la pêche, le tourisme et la protection côtière. La formation d’un récif peut prendre jusqu’à 10 000 ans et celle d’un récif-barrière ou d’un atoll de 100 000 à 30 millions d’années.