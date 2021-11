La Fondation DFINITY s’associe à United Esports pour lancer un programme de jeux informatiques sur Internet

Après avoir récemment mis en œuvre des contrats intelligents contraignants Bitcoin, l’écosystème Internet Computer (ICP) continue de se développer. Dans un communiqué de presse, son développeur, la Fondation DFINITY, a annoncé un partenariat avec United Esports pour lancer un programme de jeu basé sur la blockchain appelé Achievement Unblocked.

Le programme consistera en une série de concours qui seront suivis par une équipe de développeurs cherchant à innover dans le secteur. Forts d’une expérience dans le développement de logiciels traditionnels transformés en blockchain, ces développeurs tenteront de créer un produit utilisant GameFi et le modèle Play-to-Earn pour intégrer de nouveaux utilisateurs à la plateforme.

La série sélectionnera 100 développeurs de jeux, les candidats peuvent s’inscrire sur le lien suivant pour accéder au programme de jeux informatiques sur Internet. Les participants recevront 5 000 $ au début de la série.

Ce groupe augmentera progressivement au fur et à mesure que le succès déverrouillé progresse. Les 30 derniers développeurs recevront 50 000 $, les 10 derniers recevront 100 000 $ et les 3 derniers recevront 1 000 000 $.

De plus, Internet Computer et la Fondation DFINITY fourniront à ces développeurs un tutorat, un support technique et des séminaires pendant toute la durée du programme. Selon le communiqué de presse, cela permettra aux développeurs d’atteindre une « position pour profiter d’autres opportunités uniques pour de futurs investissements ».

Dominic Williams, fondateur et scientifique en chef de la Fondation DFINITY et l’une des figures clés de l’Internet Computer, a lui-même travaillé dans l’industrie du jeu. Parlant de l’annonce du programme des jeux, Williams a déclaré :

Ce partenariat avec United Esports rapproche ces deux aspects de ma vie. Je suis très heureux de voir ce que les développeurs du programme Achievement Unblocked créent sur l’ordinateur Internet. La blockchain et les jeux traversent une période très excitante en ce moment. L’expertise de United Esports en matière de jeu combinée aux performances de l’ordinateur Internet signifie que nous verrons certains des meilleurs jeux jamais créés sur la blockchain.

Ordinateur Internet pour soutenir les développeurs de jeux basés sur Blockchain

L’ordinateur Internet héberge déjà certains jeux populaires, tels que HexGLL, Rise of the Magni, Wellcome Into the Metaverse, Saga Tarot et Reversi, selon le communiqué de presse. Exploités entièrement à l’aide de ce réseau, les jeux susmentionnés sont déjà sortis ou restent en développement.

Le jeu télévisé Achievement Unblocked est une autre étape importante pour Internet Computer alors qu’il continue d’innover dans le domaine de la cryptographie. Enfin, Felix LaHaye, fondateur de United Esports, a déclaré ce qui suit à propos de la collaboration avec Internet Computer et la Fondation DFINITY :

Notre partenariat avec la Fondation DFINITY est vraiment révolutionnaire, ce qui me rend heureux de partager ce que Achievement Unblocked a à offrir au monde. Ce projet est assez unique, car pour la première fois nous ouvrons les portes du développement, presque en temps réel, pour montrer au monde ce qu’il faut vraiment pour réaliser un rêve. De par sa nature, l’espace de jeu est en constante évolution, et le développement sur l’ordinateur Internet est la prochaine étape évidente de cette évolution.