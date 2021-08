La Fondation Dogecoin (DOGE) annonce sa réintégration et son conseil consultatif officiel

Depuis sa création, Dogecoin n’a jamais été particulièrement adapté à un objectif. Cependant, une nouvelle initiative de ses développeurs suggère un changement dans ce récit

Plus tôt cette semaine, la Fondation Dogecoin a annoncé qu’elle avait été officiellement rétablie. Dans un communiqué, la Fondation a confirmé que cette réintégration l’aidera à soutenir la communauté DOGE et à construire l’avenir de la crypto.

Se remettre au travail

Officiellement lancée en 2014, la Dogecoin Foundation est une organisation à but non lucratif qui soutient la croissance de Dogecoin. Le groupe se concentre principalement sur le plaidoyer, la protection des marques et la gouvernance. Il avait été actif pendant un certain temps, mais la sortie de plusieurs membres clés l’a finalement laissé en sommeil. Ainsi a commencé l’histoire du Dogecoin et de son statut de monnaie mème.

Selon l’annonce, la principale raison du rétablissement de la Fondation est de stimuler l’adoption et l’utilité de DOGE. La Fondation a promis de lancer de nouveaux projets visant à accroître l’attrait populaire de la pièce meme.

Entre autres choses, les projets compléteront l’actuel Dogecoin Core Wallet et faciliteront l’intégration de l’API de l’actif. De cette façon, les entreprises et les projets dans des domaines tels que la finance, la charité et le social qui souhaiteraient accepter les paiements Dogecoin auraient beaucoup de facilité à s’intégrer.

Le conseil consultatif de la Fondation compte déjà plusieurs membres notables, dont le co-fondateur d’Ethereum (ETH) Vitalik Buterin, le co-fondateur de Dogecoin Billy Markus et le développeur principal de Dogecoin Max Keller. Il mettra également en vedette Jared Birchall, directeur général de la société de neurotechnologie Neuralink Corporation.

Neuralink est l’une des nombreuses sociétés fondées par Elon Musk, PDG de Tesla et éminent homme de battage médiatique Dogecoin. Birchall fera partie de la Fondation pour représenter les intérêts de Musk.

Outre ces membres, la Fondation a également déclaré qu’elle créerait un budget opérationnel sur trois ans alors qu’elle cherche à se développer et à recruter plus de personnes.

Paiements et al.

Le rétablissement de la Fondation devrait fournir une orientation pour Dogecoin – une monnaie qui a jusqu’à présent survécu grâce aux mèmes et à une communauté forte. Les pièces meme font fureur, surtout compte tenu de la rapidité avec laquelle leurs valeurs peuvent augmenter. Cependant, une pièce sans utilité ne durera que très longtemps.

Dogecoin a déjà amassé sans doute la communauté de croyants la plus forte dans l’espace crypto. Si elle peut créer un ensemble de cas d’utilisation spécifiques et augmenter son adoption, la pièce devrait pouvoir voir son prix grimper encore plus haut et apporter de la valeur aux investisseurs.

Plusieurs initiatives ont cherché à identifier le potentiel de Dogecoin en tant que moyen d’échange. Plus tôt cette année, Musk a lui-même mené un sondage sur Twitter, dans lequel il a demandé l’avis de sa communauté en ligne sur l’intégration possible par Tesla des paiements Dogecoin pour leurs berlines. Cela est intervenu après que la société a suspendu les paiements Bitcoin (BTC) en raison des préoccupations environnementales de la crypto.

De plus, Scott Paul, fondateur de l’agence de marketing Wooly basée dans l’Utah, a mis sa maison en vente plus tôt ce mois-ci et a même accordé une remise de 10 % à quiconque paierait avec DOGE. étant donné que la propriété coûte 399 000 $, c’est une remise assez importante.

Des exemples comme ceux-ci montrent qu’il existe une demande pour les paiements DOGE, quelle que soit sa taille. La Fondation pourrait explorer ce cas d’utilisation – ainsi que bien d’autres – à l’avenir.

