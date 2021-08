La Fondation Dogecoin est de retour ! – TENDANCE CRYPTE

in

La Fondation Dogecoin, qui était en sommeil pendant des années, a été rétablie. Avec un nouveau conseil consultatif, qui comprend Elon Musk, représenté par son associé. Aussi, à Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum.

Pour rappel, la fondation a été initialement créée en tant qu’organisation à but non lucratif en 2014. Aujourd’hui, sept ans plus tard, les principaux développeurs l’ont relancé, avec une équipe fantastique.

«Nous sommes Dogecoin, le mouvement crypto accidentel qui fait sourire les gens. Notre objectif est de développer une monnaie pour le peuple.

Plus précisément, dans une annonce mardi, la Fondation Dogecoin a déclaré qu’elle se rétablirait dans le but de soutenir la communauté Dogecoin (DOGE), ainsi que de promouvoir son avenir. Il a également indiqué qu’il annoncerait de nouveaux projets dans les semaines à venir promouvant l’adoption et l’utilité de DOGE « qui augmentent l’adoption au niveau local ».

« La Fondation a la marque et le logo Dogecoin. Et il les gardera pour la communauté.

Cela signifie que la Fondation peut continuer à protéger la marque Dogecoin. Et autorisez (sous une licence très libérale) la possibilité de l’utiliser pour des mèmes, des projets et du plaisir liés à DOGE.

La Fondation Dogecoin est rétablie

En 2021 en particulier, la Fondation a été revitalisée par des membres de l’équipe de base d’origine ainsi que de nouveaux visages et de nouveaux conseillers chevronnés prêts à la développer au cours de la prochaine décennie.

« Nous sommes ici pour accélérer l’effort de développement en soutenant Dogecoin Core et les futurs développeurs. Travailler à temps plein grâce au parrainage. Aussi, pour fournir un atterrissage bienvenu aux nouveaux contributeurs qui espèrent aider avec le projet.

Soit dit en passant, les membres du conseil d’administration de la Dogecoin Foundation comprennent des personnalités éminentes de la communauté DOGE. Comme Jens Wiechers, Gary Lachance et Timothy Stebbing. D’autres sont les principaux développeurs de projets, Ross Nicoll et Michi Lumin.

Conseillers de la Fondation. Source : Dogecoin

En fait, les nouveaux conseillers du conseil d’administration comprennent également le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, et le représentant d’Elon Musk, Jared Birchall. Les autres conseillers incluent Shibetoshi Nakamoto et Max Keller.

Selon la fondation, son objectif est d’obtenir un budget de trois ans pour recruter des membres d’équipe qui soutiennent ses objectifs.

À propos de la Fondation Dogecoin

La Fondation a été créée par des membres de l’équipe Dogecoin en 2014 pour assurer la gouvernance et le soutien du projet Dogecoin. Des mois après que le fondateur de Dogecoin, Jackson Palmer, a annoncé le projet sur Twitter comme une blague.

Fait amusant, après que certains de ses fondateurs, Ben Doernberg et Eric Nakagawa, aient quitté la fondation d’origine, le groupe est resté largement silencieux.

Soit dit en passant, la Fondation Dogecoin est une organisation à but non lucratif créée pour fournir :

Soutien à la crypto-monnaie par le développement et la promotion Défendre la marque Dogecoin pour prévenir les abus et la fraude Une feuille de route et une gouvernance pour l’avenir de Dogecoin

En conclusion, la déclaration a noté: “Si vous êtes en mesure de soutenir la Fondation Dogecoin par le biais d’un parrainage majeur, veuillez nous contacter, nous serions ravis de parler avec vous.”

Je me retire avec cette phrase de Ben Johnson : « Les grands travaux ne se font pas par la force, mais par la persévérance.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport