La Fondation Dogecoin met en garde contre le projet de cryptographie “Dogecoin 2.0” Crypto new media

in

La Fondation Dogecoin a lancé un avertissement aux investisseurs concernant « Dogecoin 2.0 », qui, selon eux, n’a aucune affiliation avec eux.

“La Fondation Dogecoin accueille les nouveaux arrivants dans l’espace crypto, mais ce projet n’a aucun lien ou relation avec Dogecoin”, a-t-il déclaré.

Ils craignent que les utilisateurs puissent être induits en erreur en leur faisant croire que cette offre est le Dogecoin d’origine ou qu’elle est, d’une manière ou d’une autre, liée à eux.

Pour contrer le problème, la Fondation a demandé à son équipe juridique de demander aux développeurs de changer le nom en quelque chose d’autre.

La Fondation prétend que cela est nécessaire car l’utilisation du nom « Dogecoin 2.0 » porte atteinte à leurs droits et à la réputation de la marque.

“Nous espérons que notre demande raisonnable verra leur équipe de développement choisir un nouveau nom pour leur projet qui ne porte pas atteinte aux droits et à la réputation du projet Dogecoin, et nous attendons avec impatience toutes les innovations qu’ils pourraient apporter dans leurs projets futurs.”

DOGE est un phénomène culturel

À l’approche de son sommet historique de 0,74 $ en mai, Dogecoin renversait le concept d’investissement.

Il s’agissait d’un projet fondamentalement défectueux qui avait augmenté de près de 15 000 % en valeur à ce stade. De plus, il y est parvenu sur apparemment rien de plus qu’un mème, bien qu’un mème très sympathique.

Pour mettre les choses en perspective, à son apogée, Dogecoin était évalué à 89 milliards de dollars, ce qui le rend plus important qu’Audi, BP et Dell.

Bien que les choses se soient considérablement ralenties depuis lors, cette réalisation à elle seule en dit long sur l’impact culturel de Dogecoin. Peut-être même en soulignant que la relativité et le plaisir sont plus importants que les fondamentaux.

Certes, un argument solide en faveur de cela pourrait être avancé lorsque l’on considère les «investisseurs en cryptographie par beau temps», qui n’ont peut-être pas pris le temps ou l’effort de passer au niveau supérieur, et ne s’en soucient pas non plus.

Dans tous les cas, l’effet de cela a engendré une litanie de chiens de copie.

Il n’y a qu’un seul Dogecoin

Le chalutage à travers les sites de référence cryptographiques montre de nombreux projets inspirés par les chiens, qui tentent clairement d’imiter Dogecoin, et le succès qu’il a eu et pourrait continuer d’avoir.

Par exemple, il y a Dogelon Mars, Doge Token, DogeCash, DogeFi, Baby Doge, Dogemoon, et ainsi de suite avec littéralement des centaines d’offres de ce type.

Le plus réussi d’entre eux est Shiba Inu, qui est actuellement classé 50e sur CoinMarketCap, avec une valorisation de 2,7 milliards de dollars. Mais, comme tous les autres projets sur le thème des doges qui ont suivi Dogecoin, ce n’est pas l’original.

Dogecoin 2.0 est un jeton BEP-20 fonctionnant sur la Binance Smart Chain. Contrairement à Dogecoin, son offre est plafonnée à un niveau relativement bas de 100 000 000 de jetons. Cela constitue la base de son cas d’utilisation.

« Dogecoin 2.0 vise à offrir aux investisseurs une croissance prolongée en utilisant une structure de tokenomique beaucoup plus durable que son prédécesseur quelque peu gonflé. »

Cependant, l’analyse de sa feuille de route montre des plans pour un DEX, prévu pour octobre/novembre de cette année. Fait intéressant, la feuille de route ne va pas au-delà de 2021.

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.