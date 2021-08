La fondation Dogecoin redémarrée, l’associé d’Elon Musk et Vitalik Buterin parmi les conseillers du conseil ⋆ Crypto new media

La Fondation Dogecoin, inactive pendant des années, a été relancée, avec un nouveau conseil consultatif qui comprend des noms notables tels que Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk, représenté par son associé, et le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin.

Nouvelle Fondation Dogecoin

La Fondation a été initialement créée en tant qu’organisation à but non lucratif en 2014. En 2013, Jackson Palmer et Billy Markus ont créé le dogecoin (DOGE) initialement en tant que mème, l’altcoin étant actuellement le septième plus grand crypto avec une capitalisation boursière de 41 milliards de dollars.

Pendant ce temps, sept ans après la naissance de la Dogecoin Foundation, les principaux développeurs se sont relancés avec une équipe de poids lourds.

Un extrait du communiqué de presse sur le dernier développement se lit comme suit :

« Nous sommes ici pour accélérer l’effort de développement en aidant les développeurs Dogecoin Core actuels et futurs à travailler à temps plein grâce au parrainage, ainsi qu’en offrant un atterrissage bienvenu aux nouveaux contributeurs qui espèrent aider au projet. »

L’annonce indiquait également que la Fondation cherchait à obtenir un budget sur trois ans. Le fonds serait utilisé pour embaucher une petite équipe dédiée à travailler à temps plein sur le dogecoin.

Pendant ce temps, les membres du conseil d’administration de la Dogecoin Foundation comprennent des membres éminents de la communauté dogecoin tels que Jens Wiechers, Gary Lachance et Timothy Stebbing. D’autres sont les principaux développeurs du projet dogecoin Ross Nicoll et Michi Lumin.

Associé du PDG de Tesla et Vitalik Buterin font partie du conseil d’administration

Les nouveaux conseillers du conseil d’administration comprennent également le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, et un représentant d’Elon Musk, Jared Birchall. Parmi les autres conseillers, citons Shibetoshi Nakamoto et un autre développeur principal de dogecoin, Max Keller. Birchall est à la tête du Family Office de Musk et était un ancien vice-président senior de Morgan Stanley.

Le représentant de Musk apparaissant au conseil consultatif est conforme au soutien du PDG de Tesla au jeton meme.

Plus tôt en juillet, Musk a critiqué le bitcoin et l’Ether, les deux plus grands actifs cryptographiques par capitalisation boursière, déclarant que leur taux de transaction était cher et lent. Cependant, le milliardaire de la technologie a suggéré que DOGE pourrait être une meilleure alternative pour des transactions plus rapides et des frais minimes.

L’entrepreneur a également brièvement mis les yeux du DOGE comme photo de profil sur Twitter. Musk a également révélé qu’il possédait des bitcoins, des ETH et des DOGE.

La source