La Fondation Dogecoin se rétablit avec Vitalik Buterin et le représentant de Musk en tant que nouveaux conseillers

La Dogecoin Foundation (DOGE) revient avec une nouvelle équipe de conseillers et un plan prometteur pour stimuler la croissance et l’adoption du mème de crypto-monnaie le plus populaire dans l’espace crypto.

La Fondation Dogecoin, une organisation à but non lucratif dont l’objectif est de soutenir le développement et l’adoption de la pièce DOGE doggy meme, est relancée.

Créée à l’origine en 2014, la fondation cherche à promouvoir le développement et l’adoption de DOGE par la promotion, la gouvernance et la protection de la marque. Maintenant, il se rétablit après avoir traversé une période d’inactivité.

Selon une déclaration du blog de la fondation, la relance apportera “un accent renouvelé” au soutien de l’écosystème et de la communauté Dogecoin, ainsi qu’à la promotion du potentiel de la Blockchain Dogecoin.

Parmi les nouveautés, la Fondation Dogecoin compte désormais de nouveaux membres du conseil d’administration et un groupe de conseillers bien connus. Parmi eux, le créateur d’Ethereum se démarque, Vitalik Buterin, qui sert de conseiller crypto et Blockchain. De plus, alors que le groupe n’inclut pas le milliardaire et fan de DOGE Elon Musk, l’organisation a un représentant en son nom : Jared Birchall, conseiller juridique et financier.

Les conseillers de la Dogecoin Foundation fournissent des informations clés sur des domaines stratégiques particuliers – Dogecoin Foundation

Les membres du conseil d’administration comprennent le vétéran de la Dogecoin Foundation, Jens Wiechers, et les principaux développeurs Blockchain de Dogecoin, Michi Lumin et Ross Nicoll.

Dogecoin Foundation revient avec des projets prometteurs

Avec une image et une intention renouvelées, la Fondation Dogecoin se concentre sur la croissance de l’écosystème DOGE. Pour cela, l’organisation vise à former un groupe de sponsors à travers lequel ils peuvent obtenir un budget de trois ans. L’idée est qu’avec ce fonds, le projet puisse embaucher une petite équipe pouvant travailler sur Dogecoin à temps plein.

À cet égard, l’équipe de passionnés de crypto-monnaie meme a annoncé avoir déjà “reçu des manifestations d’intérêt de plusieurs personnes pouvant contribuer” avec du capital. « Notre objectif est de former un groupe de sponsors annuels pouvant couvrir les activités de la Fondation et une modeste équipe de développement », ont-ils souligné et ajouté :

Nous sommes ici pour accélérer l’effort de développement en aidant Dogecoin Core et les futurs développeurs Dogecoin à travailler à temps plein grâce au parrainage, ainsi qu’en offrant un atterrissage bienvenu aux nouveaux contributeurs qui espèrent aider avec le projet.

Ils ont également signalé que dans les semaines à venir, la fondation “annoncera de nouveaux projets qui viendront compléter le Core Wallet actuel pour permettre une intégration plus rapide et des API (interfaces de programmation d’applications) plus faciles pour les projets financiers, sociaux et caritatifs qui souhaitent utiliser Dogecoin. “

Nous pensons que le succès de Dogecoin est dû à sa large adoption et à son utilité mondiale, et nous avons l’intention de nous concentrer sur des projets qui augmentent l’acceptation de Dogecoin au niveau local.

