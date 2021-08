La Fondation Dogecoin transforme DOGE avec Elon Musk et Vitalik Buterin Crypto new media

Après avoir été éclipsé depuis 2014, la Fondation Dogecoin est de retour et a maintenant dans son sein pas moins d’un représentant d’Elon Musk et Vitalik Buterin lui-même.

C’est la fondation elle-même qui l’a annoncé, qui a réactivé sa chaîne Twitter, en panne depuis 2018 ; son site Internet a également été réactivé.

Dans l’annonce, la fondation se dit enthousiasmée par son retour, destiné à soutenir l’écosystème Dogecoin, son avenir et sa blockchain. Il ne prendra pas le contrôle de l’un des projets clés sur lesquels travaillent les développeurs, à savoir le portefeuille.

Le retour sur le terrain depuis la fondation est expliqué comme un moyen de protéger la marque Dogecoin de ceux qui voulaient se l’approprier. En effet, depuis 2014, la Fondation Dogecoin se bat pour empêcher quelqu’un de voler la marque Dogecoin en la déposant auprès d’un office des brevets.

Cependant, la fondation avait laissé les gens jouer avec. Le nom et le logo de Dogecoin « appartiennent au peuple après tout », mais quelqu’un a voulu en faire trop.

Le manifeste de la Fondation Dogecoin

La fondation a ensuite présenté son nouveau manifeste, qui sera comme un guide. Il est simple et repose sur quatre mots, énumérés ici :

Étant utile, nous privilégions l’utilité à la brillance technique.

Étant charmant, nous valorisons les individus et les interactions plutôt que l’économie axée sur le profit.

Étant accueillant, nous privilégions la collaboration et la confiance à la concurrence et à l’exclusivité.

Étant fiable, nous privilégions les solutions de travail à la rapidité de livraison.

Traduite, la fondation entend transformer Dogecoin en un projet qui n’est pas qu’un simple gain financier mais aussi utile, efficace, brillant.

Après tout, cela explique dans le manifeste :

« Nous développons une monnaie pour le peuple et nous nous efforçons de ne faire que du bien chaque jour. »

Le site officiel dispose également d’un feuille de route section, actuellement vide. Ce que nous savons de l’avenir de Dogecoin, c’est que la fondation a l’intention d’avoir un budget sur trois ans pour embaucher des personnes pouvant travailler à temps plein sur des projets liés à Dogecoin.

En fait, Dogecoin a beaucoup grandi, surtout l’année dernière, grâce à une communauté qui a travaillé dessus, négligeant parfois leur vie personnelle.

La fondation veut maintenant que ces personnes travaillent sur Dogecoin comme un vrai travail. Pour que cela se produise, elles ou ils besoin de sponsors, quelqu’un pour financer les projets.

Il y a fort à parier que les sponsors ne tarderont pas à venir, étant donné l’intérêt suscité par DOGE en 2021 avec son prix qui monte en flèche.

Elon Musk et son implication dans Dogecoin

Une équipe respectable de conseillers contribue également dans cette direction. A côté des développeurs historiques et des leaders communautaires, deux noms se démarquent :

Jared Birchall, dont la description se lit « Représentant Elon Musk – Conseiller juridique et financier ».

Vitalik Buterin, fondateur d’Ethereum.

Cela signifie, tout d’abord, que désormais, Elon Musk aura son poids en Dogecoin.

Il y a quelque temps, le PDG de Tesla a dû rappeler à ses partisans qu’il n’y jouait aucun rôle alors qu’il soutenait le projet. A ce jour, ce n’est plus le cas. Et avec la popularité et la vision d’Elon Musk, il va de soi que Dogecoin aura un avenir important devant lui.

Enfin, la restauration de la fondation certifie la métamorphose du Dogecoin. La crypto-monnaie née comme une blague devient une entreprise à part entière, qui vise à être valide et populaire et non plus seulement une pièce de monnaie pour des conseils sur les réseaux sociaux. Et c’est un tournant.